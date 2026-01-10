Calcio, l’Ostiamare prepara la sfida con la Maceratese e acquista il bomber Federico Cardella

Il morale dei lidensi è alto e nella trasferta marchigiana punta a conservare la leadership del girone

di Umberto Serenelli

Con il nuovo acquisto Federico Cardella (nella foto), l’Ostiamare lancia la sfida alla Maceratese. Il bomber è infatti tornato sulla riva del Tirreno, dopo aver lasciato il Desenzano Calcio.

Le prestazioni dell’attaccante sono rimaste nel cuore dei tifosi lidensi che lo hanno apprezzato quando indossava la maglia biancoviola e, nella stagione 2023-24, lo ricordano per aver siglato 11 reti prima di passare con la Nocerina.

“La stagione è ancora lunga e un giocatore esperto come Cardella può senz’altro tornare utile al mister D’Antoni – afferma il ds Adriano D’Astolfo – Considerando squalifiche e infortuni, un attaccante in più potrebbe dare maggior peso al reparto avanzato. Affrontiamo l’insidiosa trasferta di Macerata con il fermo proposito di vincere”.

Il team lidensi, che punta a conservare la leadership del girone F di quarta serie, lascerà a casa gli squalificati Badje e il capitano Piroli, quest’ultimo un vero baluardo del reparto arretrato. I gabbiani sono a caccia del riscatto dopo la battuta d’arresto all’Anco Marzio contro l’Ancona.

“Una sconfitta in genere ti lascia l’amarezza di non essere riusciti a portare a casa un risultato positivo – sottolinea il mister David D’Astolfo – sono però convinto che la squadra abbia la maturità giusta e la consapevolezza di reagire. Dobbiamo quindi concentrarci sul match contro la Maceratese che è ad alto tasso di difficoltà come lo saranno tutti gli altri futuri impegni. I nostri avversari in casa hanno fatto delle ottime prestazioni in virtù del loro brillante gioco. Per tale motivo, dobbiamo cercare di disputare una partita senza alcun timore e proseguire con lo stesso atteggiamento che ha caratterizzato fin qui il nostro cammino. Il gruppo ha sempre avuto il comportamento propositivo di una squadra che non molla sino alla fine e che cerca la vittoria. È dunque questo l’obiettivo e lo spirito con cui affronteremo la trasferta di Macerata”.