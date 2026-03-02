Calcio, l’Ostiamare piega il tenace Castelfidardo grazie alla doppietta di Cardella

I lidensi si vedono parare un calcio di rigore battuto da Spinosa

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare prevale sul Castelfidardo (2-1) grazie a una doppietta di Cardella. Un testa-coda emozionante all’Anco Marzio tra i lidensi e i marchigiani, finiti in fondo alla classifica del girone F della serie D per effetto della vittoria a sorpresa della Sammaurese sulla lanciata Teramo. Questo accade alla vigilia dello scontro diretto, dopo la pausa del campionato per il Torneo di Viareggio, tra i biancoviola e gli abruzzesi.

Obiettivamente c’è da dire che Piroli e compagni non sono stati molto fortunati perché hanno subito perso per infortunio Greco e Tesauro. C’è stato poi il calcio di rigore battuto dallo specialista Spinosa e parato dall’ottimo Petrucci che, alla fine del match, è risultato il migliore in campo per gli ospiti grazie a una serie di provvidenziali interventi. Avvio all’insegna dell’equilibrio spezzato dal vantaggio firmato da Cardella che giunge puntuale a deviare in rete un cross dalla destra. Vianni, al 20’, prova il raddoppio con un “tracciante” rasoterra che manca di poco il bersaglio. Alla mezz’ora, fraseggio Cardillo-Spinosa bloccato da un recupero in scivolata di Ascoli. Al 35’, arriva la doccia fredda per un fallo in area di Piroli su Morais: l’arbitro non indugia a indicare il dischetto della massima punizione. Dagli undici metri batte con freddezza Gallo che riequilibra le sorti. Tre giri di lancette e Dompnier stende in area Vianni. Rigore netto calciato da Spinosa che si fa però ipnotizzare dalla bravura di Petrucci. Il numero 1 dei marchigiani, al 40’, raccoglie gli applausi dei presenti sulle tribune per una respinta con i piedi su bordata di Badje (nella foto). I secondi 45’ si aprono con uno slalom di Badje e il conseguente tiro respinto da un’uscita a valanga. Al 15’, grossa occasione per l’attivo Badje che incespica a pochi passi dalla porta. È bravo Orfano, al 23’, a bloccare un contropiede di Valentino. Su capovolgimento di fronte, Ceccarelli spara alle stelle da ghiotta posizione. Al 31’, si alza alto il boato dei fedelissimi tirrenici per la rete del vantaggio siglata dal bomber Cardella che mette a segno, con un preciso colpo di testa, una preziosa doppietta e rilancia il sogno promozione inseguito dal club del “patron” Daniele De Rossi. Al 35’, Gallo impegna Vertua in una parata a terra. Brivido, nell’extra time, per un tiro dalla distanza di Morais che colpisce la traversa.

OSTIAMARE-CASTELFIDARDO 2-1

OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (7’ st Ceccarelli), Badje (16’ st Gueye), Greco (15’ st Lazzeri), Spinosa, Tesauro (15’ st Marrali), Cardella (40’ st Donsah). A disp. Midio, Cinque, Menichelli, Baldassi. All. D’Antoni.

CASTELFIDARDO: Petrucci (35’ st Osama), Ascoli, Abagnale, Dompnier, Fiscaletti, Paramatti (9’ st Selemby), Tarulli (35’ st Palestrini), Clerici (39’ st Traini), Gallo, Morais, Valentino (23’ st Bugari). A disp. Bartoli, Ruini, Taddei, Georgievski. All. Cuccù.

Arbitro: Dania di Milano.

Assistenti: Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e Firera di Ragusa.

Reti: 16’ pt Cardella, 36’ Gallo (rig.), 31’ st Cardella.

Note: spettatori 400 circa. Angoli 8 a 3 per l’Ostiamare.