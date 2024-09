Calcio – L’Ostiamare passa il turno in Coppa Italia eliminando i sardi dell’Ilvamaddalena

Grande festa sugli spalti dell’Anco Marzio per i ritorno dei tifosi

di Umberto Serenelli

Dopo tre stagioni di stop tornano allo stadio i tifosi lidensi e l’Ostiamare regala ai supporters il passaggio del turno in Coppa Italia.

È stata una festa all’Anco Marzio, le cui gradinate erano interdette per problemi tecnici, con la compagine biancoviola che rifila tre reti all’Ilvamaddalena.

“È stato uno vero spettacolo rivedere in tribuna i fedelissimi – commenta il presidente Roberto Di Paolo al termine della partita – La squadra ha risposto alla grande e questo ci consente di proseguire il nostro cammino in Coppa“.

Il primo turno della manifestazione tricolore è stato anche un test importante per la rinnovata formazione biancoviola a una settimana dal via al campionato di serie D. Il mister Simone Minincleri ha senz’altro tratto utili indicazioni dalle trame di gioco sciorinate sul rettangolo verde che hanno confermato il potenziale dei gabbiani. L’Ostiamare è senz’altro un undici attrezzato e in grado di cambiare marcia con delle veloci ripartenze che hanno costretto più volte i sardi sulla difensiva.

Avvio all’insegna dei cori con gli accorsi sugli spalti che hanno esposto uno striscione su cui scritto: “Viva l’Ostiamare Lido Calcio 1945” (nella foto). Il primo sussulto al 13’ con un diagonale di Senesi respinto con i piedi da Lattisi. Rispondono gli ospiti con Alvarez che pesca bene in area Lobrano che però sbaglia. Al 27’, slalom in area di Barlafante messo giù da Orano: l’arbitro indica il dischetto del rigore. Batte con freddezza Kouko che porta in vantaggio i padroni di casa. I lidensi proseguono nella loro azione e, al 33’, Mercuni spedisce oltre la trasversale una girata aerea. Al 37’, arriva il raddoppio grazie a una prodezza del regista Angiulli che pesca in area, con uno spettacolare assist, Barlafante il quale tocca di fino e depone la sfera nel sacco tra gli applausi dei presenti. I secondi 45’ si aprono con un’incursione di Alvarez murata da Calvo. Con il trascorrere dei minuti cala il ritmo del gioco, a causa del forte caldo, e in campo si vede tanta Ostiamare. Al 28’, cross di Rasi per Persichini che non giunge puntuale alla deviazione. Il tris dei tirrenici arriva alla mezz’ora grazie a una micidiale incursione di Lazzeri lungo il corridoio destro con un cross girato in rete da uno stacco di testa i mperioso di Persichini.

Il match si chiude con il tiro al bersaglio dei gabbiani che esaltano la bravura del portierino Lattisi. Da segnalare il debutto del 16enne Nicolò Felici con la casacca dei lidensi.

“Non mi meraviglia questo successo perché abbiamo lavorato tanto e sapevamo di aver raggiunto un’ottima condizione – dice il bomber Kouko (Vedi foto) – Sono contento di aver segnato perché gli attaccanti vivono di gol e per me questa rete è importante perché mi da fiducia”.

Era deciso esordire bene per l’Ostiamare davanti ai tifosi. “Abbiamo disputato una grande partita e avevamo tanta voglia di iniziare con il piede giusto – precisa Persichini, autore della terza rete – Ecco perché siamo contenti di questa affermazione. Ho iniziato bene la stagione con un gol ma sono soddisfatto della mia prestazione personale”.

OSTIAMARE – ILVAMADDALENA 3-0

OSTIAMARE: Valori, Pinna, Ouali, Barlafante (25’ st Checchi), Senesi (32’ st Perroni), Lazzeri, Kouko (11’ st Persichini), Rasi, Angiulli, Calvo (25’ st Morano), Mercuri (38’ st Felici). In panchina: Morlupo, Pica, Plini, Proietti. All. Minincleri.

ILVAMADDALENA: Lattisi, Bonu (11’ st Nana), Martinoli (1’ st Ferrara), De Faria (1’ st Agostini), Di Pietro, Oriano, Lobrano, Furijan (24’ st Tamponi), Blazevic (11’ st Tapparello), Francia, Alvarez. In panchina: Cappa, Kiworo, Celino. All. Cotroneo.

Arbitro: Aka Iheukwumere de L’Aquila

Assistenti: Guiducci di Empoli e Ferreti di Pistoia

Reti: 28’ pt Kouko (rig.), 37’ Barlafante, 30’ st Persichini