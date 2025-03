Calcio, l’Ostiamare pareggia nei minuti di recupero contro il Foligno

Il mister dei tirrenici: “La squadra è stata fantastica”

di Umberto Serenelli

Nei minuti di recupero l’Ostiamare mette a segno il gol con cui pareggia contro Fulgens Foligno. Il 2 a 2 finale è bugiardo nei confronti dei padroni di casa che avrebbero senz’altro meritato la conquista dell’intera posta in palio. La “dea bendata” infatti non si è schierata con la casacca bianco-viola e i padroni di casa hanno sofferto fino alla fine pur avendo colpito due legni.

Non parliamo poi degli interventi decisivi compiuti dal portiere umbro e di alcune occasioni purtroppo mancate da bomber Persichini. Alla fine però è arrivato il prezioso pari che dà morale all’impegno del gruppo.

“Sapevamo di incontrare un avversario forte con giocatori di qualità ma in campo abbiamo dimostrato di meritare il pari – precisa il mister tirrenico Simone Minincleri – Comunque, la squadra è stata fantastica non solo perché ha colpito un palo e una traversa ma per l’atteggiamento giusto mostrato sul rettangolo di gioco. È comunque un punto importante quello ottenuto che i consente di andare alla pausa del campionato con una buona classifica”.

Il fischio d’avvio vede le squadre misurarsi nella zona nevralgica senza impegnare gli estremi difensori. Alla mezz’ora arriva il primo sussulto del match con un contropiede di Kouko che smista per Persichini il cui tiro è troppo centrale. Al 38’, il Foligno passa condurre le sorti con un colpo di testa in mischia di Calderini. I locali reagiscono e, al 43’, una punizione di Pinna trova la deviazione aree di Persichini che l’estremo difensore smanaccia in angolo con complicità della traversa. L’angolo viene battuto da capital Pinna e Tognetti pasticcia favorendo il pareggio dei lidensi.

I secondi 45’ iniziano con un’incursione dello scatenato Lazzeri che smista in area per Persichini il cui tiro ravvicinato viene intercettato dal numero uno umbro. Tira ancora alto, all’11’, l’attaccante Persichini. Al 14’, arriva la doccia fredda con un gol capolavoro, sotto il profilo corale dell’esecuzione, firmato da Tomassini. I gabbiani però non ci stanno e sospinti dal caloroso apporto dei tifosi mettono alle corde gli avversari. Con un tiro a girare di Khribech, al 24’, il Foligno sfiora la terza marcatura a cui replica immediatamente Proietti che chiama in causa Tognetti. Al 29’, Pinna lancia il trottolino Lazzari sulla fascia destra che stringe al centro e poi batte con violenta mandando il pallone a stamparsi sul palo della porta difesa del portiere umbro. I gabbiani contiunano a volare alto e Tognetti, al 35’, si supera intercettando una nuova conclusione di Proietti. Al 42’, la trasversale salva il Foligno su colpo di testa di Rasi. Una vera beffa per i lidensi che continuano il loro arrembaggio che viene premiato, al 46’, grazie al ghiozzo vincente di Rasi deviata da Pontillo nel sacco con la conseguente esplosione degli spalti dello stadio Anco Marzio.

“Ho provato una grande emozione mettere a segno la rete del pareggio – commenta Pasquale Pontillo – Un gol che meritavamo e il pareggio alla fine è il risultato giusto. Una partita difficile contro un grande squadra. La soddisfazione maggiore sono stati i complimenti personali del ‘presidente’ Daniele De Rossi dopo averli fatti alla squadra negli spogliatoi“.

OSTIAMARE-FULGENS FOLIGNO 2-2

OSTIAMARE: Morlupo, Peres (25’ st Camilli), Pinna, Frosali (36′ st Sacko), Marrali (18’ st Proietti), Lazzeri, Kouko Rasi, Persichini, Mbaye (21′ st Mercuri) Pontillo. A disp. Calabrese, Perroni, Morano, Checchi, Tugulschi. All. Minincleri

FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi (46’st Mattia), Panaioli, Tomassini, Khribech, Calderini (34’ st Pupo Posada. A disp. Bulgarelli, Cesaretti, Nuti G., Zichella, Grassi, Ferrara, Nuti F. All. Bonura.

ARBITRO: Saccà di Messina.

COLLABORATORI: Trefiletti di Acireale e Firera di Ragusa.

RETI: 38′ pt Calderini, 45’ autorete di Tognetti, 14’ st Tomassini, 46’ Pontillo.

NOTE: ammoniti Mbaye, Panaioli, Pontillo. Angoli 5 a 1 per l’Ostiamare