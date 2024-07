Calcio: l’Ostiamare inizia la preparazione con tante grosse novità

Alla corte del presidente Roberto Di Paolo tanti nuovi acquisti messi a disposizione del neo-mister Simone Minincleri

di Umberto Serenelli

Torna a sudare l’Ostiamare agli ordini del neo-mister Simone Minincleri. Domani pomeriggio infatti i giocatori della rosa inizieranno la preparazione in vista dei primi impegni stagionali in programma il 4 agosto con l’Unipomezia, il 7 con il Fiumicino, il 10 col Valmontone e il 13 contro l’Atletico Lodigiani.

A questi faranno seguito il primo test di Coppa Italia e dall’avvio del campionato di serie D a settembre. La comitiva, alle ore 17, scenderà sul tappeto verde dell’Anco Marzio per iniziare a curare la condizione fisica e tornare a prendere confidenza con il pallone.

Il club di via Amenduni ha concluso in extremis una brillante campagna acquisti con la quale è riuscito a portare sulla riva del Tirreno altri sei giocatori esperti e di grosso spessore tecnico oltre ai già tesserati: Daniel Zinon Kouko, Daniele Perroni, Federico Angiulli e Karim Ouali.

“Stiamo per varare una squadra importante – commenta il patron lidense, Roberto Di Paolo – con il chiaro obiettivo di portare tanti tifosi sugli spalti del nostro stadio. Sulla carta siamo convinti di aver fatto una buona campagna acquisti e per valutare il vero potenziale del gruppo dobbiamo attendere i primi impegni stagionali. È chiaro che se ci saranno dei punti deboli siamo disposti a tornare sul mercato per rendere competitiva l’Ostiamare”.

È passato a indossare la casacca bianco-viola il forte centrocampista Luca Mercuri (vedi foto), classe 2001, proveniente dal Chieti. “Sono contento di essere entrato a far parte di questo club ambizioso e conto di togliermi qualche grossa soddisfazione”.

Preso anche Lorenzo Persichini, attaccante del 1999, reduce da due stagioni di successi in cui ha vinto i campionati di serie D con Arezzo e Campobasso. “Credo di aver fatto la scelta giusta – dichiara Persichini – Quella di venire ad Ostia è stata una decisione molto ponderata. Sono stato spinto dall’accettare non solo per il blasone del club ma per la fiducia che fin da subito mi ha trasmesso la società che ha tra l’altro un progetto ambizioso”.

I gabbiani si affideranno quest’anno alle mani di Gabriele Gentile del 2006 che vanta di essere cresciuto nei settori giovanili professionistici di Roma, Ascoli e Latina. “Sono sempre stato un ragazzo ambizioso e sono venuto a Ostia per vincere – precisa il baby portiere – Conto di disputare una stagione di alto livello tra i pali dei tirrenici”.

Il reparto arretrato dei gabbiani verrà potenziato con l’arrivo di Paride Pinna, considerato uno dei più forti difensori della categoria per aver giocato a Nocera, nella seconda metà della passata stagione, mentre prima si era fatto apprezzare in serie C con le maglie di Cosenza, Melfi, Arezzo e Casertana: in sintesi un curriculum di prestigio per il neo-viola.

“Cercherò di portare esperienza e positività nel gruppo visto che più passano gli anni e più aumentano le responsabilità: bisogna sempre dare l’esempio e trascinare i compagni nei momenti di difficoltà”, sono le prime parole di Pinna. L’esperto Nicolas Di Filippo chiude la panoramica degli acquisti dell’Ostiamare con una grossa carriera alle spalle visto che ha vinto i campionati con Pineto e Campobasso.