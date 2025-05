Calcio, L’Ostiamare chiude la stagione con un pareggio all’Anco Marzio

La rete dell’1 a 1 è stata firmata da Damiano Lazzeri che la dedica al figlio

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare chiude la stagione calcistica con il pari interno nei confronti dell’Aquila Montevarchi. In svantaggio dal 26’ della ripresa, i lidensi devono ringraziare il difensore Lazzeri che, a due minuti dal fischio finale, permette ai tirrenici di chiudere l’ultimo match del campionato in parità.

È anche vero che i padroni di casa sono scesi all’Anco Marzio imbottiti di riserve e nel corso della seconda frazione di gioco il mister Simone Minincleri ha fatto esordire in serie D due diciassettenni, gioielli cresciuti nelle minori. Si tratta del difensore Carpita e il centrocampista Felici, quest’ultimo autore dell’azione che ha consentito a Lazzeri, per l’occasione con la fascia di capitano, di mettere a segno l’1 a 1.

Fin dai primi minuti il gioco stazione nella zona nevralgica del campo, con i toscani molto attenti a non subire marcature scomode vista la precaria posizione in classifica che li obbligava a conquistare almeno un punto per scongiurare di scivolare in zona playout. Di contro i gabbiani hanno avuto qualche difficoltà a rendere fluida la manovra e per questo hanno rischiato alla mezz’ora con un tiro dal limite di Ciofi messo in angolo da Calabrese. Al 34’, ci prova Sesti che impegna il numero uno tirrenico. Brividi, al 40’, per i tifosi lidensi provocati da Galastri che si destreggia ben in area ma spara sull’esterno della rete. Cambia la musica nel corso dei secondi 45’ con l’incursione di Mercuri murato da Martinelli. Al 10’, calcio d’angolo a girare di De Crescenzo respinto con i pugni da Conti.

Al 26’, arriva la doccia fredda per l’Ostiamare con un diagonale non trattenuto da Calabrese che favorisce l’intervento di Tommasini il quale spedisce nella porta vuota. I lidensi accusano il colpo e ripartono mettendo in difficoltà la retroguardia degli aretini. Al 37’, incursione del “panzer” Camilli che viene fermato in extremis da Farini. Due minuti più tardi ci prova Persichini, il tiro al volo del quale è però fuori bersaglio.

Al 43’, esplodono gli spalti grazie a Lazzeri che riesce a riequilibrare le sorti dell’ultimo match della stagione. Camilli lancia lungo la fascia destra il baby Felici che s’invola lungo il corridoio e poi converge in area dove serve un ghiotto assist, dalla parte opposta, per l’accorrente numero 11 viola. Lazzeri con freddezza aggancia la sfera e lascia partire un diagonale che gonfia il sacco alle spalle di Conti.

“Per me è stata una domenica speciale – dice Damiano Lazzeri – Con la fascia da capitano al braccio ho messo a segno un gol che ci ha permesso di pareggiare. Dedico questo centro a mio figlio Leonardo che sta per nascere”.

OSTIAMARE-AQUILA MONTEVARCHI 1-1

OSTIAMARE: Calabrese, Peres (27’ st Camilli), Pinna (8’ st Carpita), Lazzeri, Perroni (8’ st Sacko), Vagnoni, De Crescenzo, Persichini, Cecchi, Mercuri (40’ st Kouko), Brugi (13’ st Felici). A disp. Morlupo, Cabella, Rasi, Mbaye. All. Minincleri.

AQUILA MONTEVARCHI: Conti, Ciofi (38’ st Artini), Bontempi (16’ st Boncompagni), Orlandi (47’ st Casagni), Galastri (19’ st Tommasini), Priore (19’ st Farini), Sesti, Martinelli, Vecchi, Saltalamacchia, Franco. A disp. De Gennaro, Picchi, D’Alessandro, Borgia. All. Rigucci.

ARBITRO: Zito di Rossano.

COLLABORATORI: Ferrara di Castellammare di Stabia e Gaeta di Nocera Umbra.

RETI: 26’ st Tommasini, 43’ Lazzeri.

NOTE: ammoniti Perroni, Saltalamacchia, Felici. Angoli 5 a 1 per l’Aquila Montevarchi.