Calcio, l’Ostiamare batte anche il Senigallia con una rete di Gueye

Quarto successo consecutivo dei lidensi del patron Daniele De Rossi

di Umberto Serenelli

Un prezioso gol, in zona Cesarini, messo a segno da Chris Gueye spalanca le porte al quarto successo consecutivo della capolista. Il senegalese, entrato al 40’ della ripresa al posto di Badje, piega una tenace Vigor Senigallia e consente ai lidensi di mantenere la testa della classifica e ai tifosi di continuare a sognare.

“Sono molto contento di questa vittoria – afferma Gueye a fine partita – che ci consente di proseguire sulla nostra strada. Con questa marcatura mi sono sbloccato. In Italia ho giocato in molte squadre ma la società del presidente Daniele De Rossi è una famiglia dove non ci manca nulla. Siamo un bel gruppo e per questo contiamo di vincere anche domenica nella trasferta di Ascoli”.

Il match si apre subito con un grosso brivido. Al 2’, infatti, fuga solitaria di Vianni con un diagonale che manca clamorosamente il bersaglio. Al 10’, De Marco scalda le mani a Vertua e su capovolgimento di fronte i padroni casa si rendono di nuovo pericolosi su calcio piazzato. Con il trascorrere dei minuti l’azione di entrambi collettivi finisce per ristagnare nella zona nevralgica, lasciando inattivi i portieri.

Nel corso dei secondi 45’ i gabbiani mostrano qualche difficoltà nel trovare i varchi giusti e la retroguardia dei marchigiani non corre seri pericoli. Alla mezz’ora, l’Ostiamare si accende con grazie a un guizzo di Badje che chiama a un difficile intervento Novelli. Al 38′, ci prova Spinosa ma viene murato nel momento della conclusione. Al 40’, il mister D’Antoni gioca la carta Gueye e il gigante manda in delirio gli spalti con una preziosa marcatura che porta tre punti pesanti alla classifica dei tirrenici.

“È un grande risultato maturato al termine di una prestazione che mi soddisfa per i passi in avanti fatti dal gruppo – commenta l’allenatore David D’Antoni – Abbiamo avuto la capacità di gestire la partita senza correre grossi rischi. Sono contento per Chris perchè a volte bastano pochi minuti per essere determinate e questa circostanza Gueye lo ha dimostrato”.

OSTIAMARE-VIGOR SENIGALLIA 1-0

OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (35’ st Vagnoni), Badje (40’ st Gueye), Lazzeri, Greco, Spinosa, Tesauro (35’ st Menichelli). A disp. Midio, Cinque, Marrali, Felici, Maffei, Pontillo. All. D’Antoni.

VIGOR SENIGALLIA: Novelli, Tomba, Gambini, Pandolfi (21’ st Traore), Balleelli, Magi Galluzzi, De Marco, Urso, Tonelli (30’ st Pesaresi), Shkambaj, Alonzi (25’ st Subissati). A disp. Taina, Bucari, Pompilio, Beu, Gasparroni, Caprari. All. Magi.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Collaboratori: Smecca di Carrara e Vicari di Lucca.

Rete: 44’ st Gueye.

Espulso: 45’ st il tecnico Magi.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Subissati e Giordani. Angoli 5 a 2 per l’Ostiamare.