Calcio – L’Ostiamare acquista Riccardo Tonin, bomber del Sudtirol con undici presenze in serie B

Sono entrati a far parte della rosa tirrenica anche Vittorio Parigini, Antonio Castaldo e lo sloveno Anej Korosa

di Umberto Serenelli

Prima di lasciare il ritiro di Cascia, la società lidense ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Riccardo Tonin (a sx nella foto con il ds Adriano D’Astolfo).

Un grosso colpo sul mercato dei prof perché l’Ostiamare si è così assicurata una punta che vanta di aver giocato undici partite in serie B oltre ad avere messo in assieme, nelle ultime 4 stagioni precedenti, circa 120 presenze in C con le casacche di Pescara, Foggia, Monterosi e Cesena.

Riccardo, perché tra le diverse richieste hai scelto l’Ostiamare per questa nuova tappa della tua carriera: quali sono state le sensazioni che ti hanno convinto ad accettare questa sfida? “Il progetto, la voglia di crescere e poi la fiducia che dal primo giorno ho sentito attorno a me, fin da quando ho avuto i primi contatti con il Club. L’Ostiamare era proprio quello che stavo cercando a questo punto della mia carriera, ci siamo incontrati al momento giusto. Sono felice di essere qui, finalmente si comincia”.

Arrivi sulla riva del Tirrenico con grande entusiasmo in un ambiente che punta a crescere. Quali sono i tuoi obiettivi personali e cosa pensi di poter dare alla squadra in questa stagione? “I miei obiettivi sono quelli di ripagare la fiducia che tutti hanno risposto in me. Penso che l’obiettivo, sia mio che di squadra, lo creeremo un passo alla volta nel corso di questa stagione”.

Hai conosciuto il mister, i tuoi nuovi compagni e l’ambiente biancoviola: che impressione hai avuto da questi primi giorni? “Buonissima. Appena arrivato mi è sembrato di essere entrato in una famiglia. Vedo questa grande unione tra compagni, mister, dirigenza e staff in generale. Non vedo l’ora di entrarci a fondo anche io e dare il mio contributo non solo in campo ma anche a livello di gruppo”.

L’Ostiamare affronta una stagione ricca di ambizioni. Quanto ti stimola far parte di questo progetto e quali sono le aspettative con cui inizi questa nuova avventura? “Il progetto è ambizioso e proprio questo è uno degli aspetti che mi ha maggiormente convinto perché anche io sono così. Nel corso dell’anno sono certo che cresceremo insieme, sicuramente il campionato sarà tosto ma lo affronteremo nel modo giusto”.

È entrato a far parte della comitiva biancoviola anche l’esterno d’attacco Vittorio Parigini, proveniente dalla Sambenedettese. Tecnica e dribbling raffinato sono le armi migliore del calciatore che ha militato nel Torino, Genoa, Benevento, Como e Cremonese, oltre alle Nazionali giovanili fino all’Under 21. La società tirrenica ha inoltre definito anche l’ingaggio dell’esterno Antonio Castaldo dalle giovanili del Parma. Dalla Primavera del Modena è invece arrivato il difensore centrale Anej Korosa. Lo sloveno si è fatto apprezzare per la duttilità nel ricoprire ruoli difensivi grazie alla sua fisicità.