TARI, Fratelli d’Italia: “Tariffe invariate e nuove agevolazioni per le attività economiche”

I consiglieri Agostino Prete, Patrizia Fata, Federica Cerulli e Roberto Feola illustrano le modifiche al regolamento: riduzioni per specchi acquei, parcheggi scoperti e spazi esterni degli esercizi commerciali

Nessun aumento della TARI per famiglie e operatori economici, nonostante la crescita dei costi del servizio, e nuove agevolazioni destinate ad alcune categorie di imprese. È quanto rivendicano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Agostino Prete, Patrizia Fata, Federica Cerulli e Roberto Feola, commentando l’approvazione delle tariffe e le modifiche al regolamento comunale.

Secondo i quattro esponenti di Fratelli d’Italia, il provvedimento dimostrerebbe la capacità della maggioranza di razionalizzare le risorse e di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle attività produttive.

“Benché il costo del servizio sia notevolmente aumentato – spiegano i consiglieri – siamo riusciti, attraverso un attento lavoro sulle risorse disponibili, a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie e degli operatori commerciali“.

Alle agevolazioni già previste e confermate si aggiungono tre interventi principali. Per i concessionari degli specchi acquei, la tariffa sarà calcolata esclusivamente sulla superficie effettivamente utilizzata per l’ormeggio dei natanti, escludendo quindi le aree destinate alle manovre.

Un criterio analogo sarà applicato ai parcheggi a cielo aperto. Ai fini del calcolo del tributo saranno considerate soltanto le superfici occupate dagli stalli di sosta, mentre resteranno escluse le vie di accesso, di uscita e di manovra. Una modifica che, secondo il gruppo consiliare, determinerà una riduzione dell’importo TARI dovuto da queste attività.

Per gli esercizi commerciali che utilizzano spazi esterni all’aperto è stata inoltre introdotta una riduzione del 30 per cento, applicabile nei mesi invernali sulla superficie delle aree esterne.

I consiglieri sottolineano che i provvedimenti sono stati “fortemente voluti e sostenuti” dal gruppo di Fratelli d’Italia, che avrebbe affiancato nel lavoro preparatorio e nelle commissioni gli assessori D’Intino e Costa, competenti per materia.

Nel comunicato, Prete, Fata, Cerulli e Feola attribuiscono il risultato alla solidità dei bilanci comunali, all’efficienza del servizio di raccolta, alle attività di contrasto agli abusi e all’evasione e alla compattezza della maggioranza.

“Il nostro gruppo ha dimostrato ancora una volta il senso di giustizia sociale che guida la propria azione politica”, affermano i consiglieri, che concludono ringraziando il sindaco e gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione delle nuove misure.