Calcio – L’Ostiamare acquista l’attaccante Kouko e il centrocampista Perroni

Entrambi i giocatori hanno un curriculum per far volare i lidensi nel campionato di serie D

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare mette a segno i primi due colpi stagionali sul mercato. Sono infatti passati ad indossare la casacca biancoviola Daniel Zinon Kouko e Manolo Perroni (vedi foto). Il primo è un centravanti ivoriano, classe ’89, che sbarca all’Anco Marzio con alle spalle un curriculum importante e più di cento presenze nei professionisti.

“Ho accettato senza riserve di militare la prossima stagione con l’Ostiamare – ci confida il neo-acquisto – Il progetto lidense mi ha stregato perché è ambizioso proprio come me. Nonostante il bagaglio di esperienze alle spalle sono uno che ha ancora tanta voglia di far bene e di vincere”.

Proprio la sua esperienza sarà sicuramente un importante valore aggiunto per la compagine biancoviola visto che Kouko rappresenterà un tassello prezioso nell’attacco dei gabbiani vista anche la grande fama di bomber.

L’attaccante ex Pianese parla poi dei suoi obiettivi e lancia un messaggio ai suoi nuovi tifosi. “Quest’anno voglio far molto meglio dal punto di vista realizzativo – conclude – Il mio obiettivo è segnare di più e sono pronto a fare di tutto per riuscirci. Ai tifosi prometto il massimo impegno, insieme faremo una grande stagione e, perchè no, magari provare anche a vincere. So che nelle ultime stagioni l’Anco Marzio è rimasto chiuso ma ora speriamo di dare ai nostri tifosi qualche soddisfazione”.

Il club di via Amenduni ha concluso ieri un altro acquisto. Si tratta del centrocampista Manolo Perroni, classe 2004, con grosse esperienze nel campionato di serie D.

“Sono molto contento di aver scelto Ostia – precisa – località con cui è subito nato un buon feeling. Questo mi fa ben sperare per l’avvio di stagione. Sono reduce da due campionati non molto semplici quindi ho tanta voglia di riscatto. Voglio dare una grossa mano alla mia nuova squadra per raggiungere gli obiettivi sia personali che del club“.