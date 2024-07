Calcio – L’Aranova si assicura la forte punta Simone Milani

Il Fiumicino 1926 tessera l’attaccante Alessio Sargolini e il Borgo Palidoro il difensore Mattia Giannotti

di Umberto Serenelli

Proseguono i colpi sul mercato estivo messi a segno dall’Aranova. Dopo il difensore ex Lazio Primavera e Salernitana, Gianluca Pollace, il centrocampista Andrea Necci del Campus Eur, il difensore Marco Mastrantonio, l’esterno Marco Marino, l’attaccante Matteo Piciollo è arrivata la forte punta Simone Milani.

L’esperto Milani non ha bisogno di presentazione in quanto vanta di aver giocato con Lupa Roma, Trastevere, Torres, Aprilia, Albalonga e sul litorale romano è noto per aver militato con l’Ostiamare del “patron” Roberto Di Paolo. Con molta probabilità, il giocatore classe 1996 formerà una coppia esplosiva con il bomber Teti: entrambi hanno il vizio del gol.

L’Aranova annuncia anche di aver affidato la panchina dell’Under 19 a Fabio Del Monte, fresco di vittoria del campionato Élite, che ricoprirà anche il ruolo di Responsabile delle categorie Under 19 e Under 18.

Il Fiumicino 1926 ha invece acquistato l’attaccante Alessio Sargolini che sostituirà Mirko Forcina che ha fatto le valigie assieme al centrocampista Daniele Schiavon. Sargolini ha giocato con il Morandi, a Fregene e ad Ostiantica. Novità anche in casa del Borgo Palidoro con l’arrivo di Mattia Giannotti alla corte del presidente Alessandro Schiavi. Giannotti è un difensore classe 2003 reduce dalla stagione con il Città di Cerveteri e dopo le precedenti esperienze con la maglia dell’Ostiamare e Lupa Roma. Soddisfazione del mister Antonio Fascione del ds Mirko Commnetucci.