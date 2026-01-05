Calcio: L’Aranova consolida il primato nel campionato di Eccellenza, il Roma City battuto 3-2

L’undici caro al presidente Andrea Schiavi allunga in vetta al girone A dell’Eccellenza

di Umberto Serenelli

Grazie alla zampata vincente di Pellegrini, al 49’ della ripresa, l’Aranova vola vincendo 3 a 2 contro il Roma City. L’undici di mister Scarfini, infatti, consolida il primato in vetta al girone A del campionato di Eccellenza e porta a 10 punti il distacco sulla seconda della classe Monti Prenestini.

Si apre dunque all’insegna della squadra cara al presidente Andrea Schiavi il girone di ritorno dove il complesso della via Aurelia è chiamato a gestire un vantaggio pesante che raramente si verifica nel difficile campionato di Eccellenza.

In casa rossoblù però si continua a restare con piedi ben saldi in terra ma è inevitabile additare l’Aranova come il collettivo più accreditato alla vittoria finale. Un sogno rincorso dal ds Stefano Tartaglione che ha lavorato sodo, assieme al grande allenatore Scarfini, per varare un gruppo così competitivo.

Avvio di partita all’insegna di padroni di casa che sbloccano il risultato con la prima conclusione a rete: contropiede affidato a Fumasoni che serve De Lillo il quale brucia il portiere avversario. Il Roma City tenta una timida reazione contenuta da Pucci&Co. La seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio firmato dal Teti che raggiunge quota 12 reti e passa al comando della classifica cannonieri.

Immediata reazione degli ospiti che, al 18’, accorciano le distanze con Riosa su calcio di rigore, assegnato per un atterramento di Ferrari su Baldi. I romani riaprono le sorti del match e, al 36’, grazie a Mancini trovano lo spiraglio giusto per battere l’ottimo Zonfrilli a difesa della porta meno perforata del girone. L’Aranova non ci sta quindi si getta di nuovo in avanti e grazie al grintoso Pellegrini conquista tre meritati punti.

ARANOVA-ROMA CITY 3-2

ARANOVA: Zonfrilli, Pollace, Germoni, Pellegrino, Cabella (19’st Marino M.), Pucci, Ferrari (25’st Segoni), Fumasoni, Teti (24’st Calvigioni), De Lillo (14’st Lo Duca), Cipriani (38’st Di Tata). A disp. Giannoni, Marino D., Di Bartolomeo, La Ruffa. All. Scarfini.

ROMA CITY: Casagrande, Petraglia (31’st Baco), Contini, Marino, Negro (21’st Abitino), Baldi, Izco, Marchi (33’st Mollo), Riosa, Milani (46’st Maccari), Nannini (1’st Mancini). A disp. Allegrucci, Carillo, Pagliuso, Hoxha. All. Campolattano.

Reti: 10’ pt De Lillo (A), 6’ st Teti (A), 18’ st rig. Riosa (R), 36’ st Mancini (R), 49’ st Pellegrino (A).

Arbitro: Di Folca di Frosinone.

Assistenti: Amato di Tivoli e Do Rosario di Aprilia.

Espulso: 48’ st Baco per doppia ammonizione.

Note: Ammoniti Germoni, Pollace, Pucci, Pellegrino (A), Petraglia, Riosa, Baco (R). Angoli 5-6 per l’Aranova