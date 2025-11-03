Calcio – La travolgente marcia dell’Ostiamare frenata dal Teramo

Finisce 0-0 all’Anco Marzio, con i gabbiani fermati da imprecisione e da un super Torregiani

di Umberto Serenelli

Il Teramo frena la brillante marcia dell’Ostiamare. Gli abruzzesi inchiodano i bianco-viola sullo 0 a 0 al termine di una partita che la corazzata tirrenica avrebbe certamente meritato di vincere. La prima linea lidense ha però mostrato di avere le polveri bagnate e quanto gli attaccanti hanno centrato lo specchio della porta si sono trovati davanti alla bravura dell’estremo difensore avversario.

Un pareggio che lascia un pochino di amaro in bocca ai gabbiani i cui arrembaggi sono stati guidati dal caloroso apporto dei tifosi che hanno gremito la tribuna principale e trasmesso all’undici bianco-viola la giusta carica. Sotto il profilo del rendimento non si può rimproverare nulla a Piroli e compagni che hanno però attaccato troppo spesso a testa bassa, favorendo la tattica difensiva con cui il Teramo era sceso all’Anco Marzio con il proposito di lasciare la riva del Tirreno con un punto pesante.

“Mi aspettavo di più dai ragazzi che ci hanno abituato bene – commenta a fine partita il tifoso, Agostino Carboni – Il gioco corale mostrato nei precedenti match non è stato particolarmente lucido anche se devo riconoscere che alla fine meritavamo senz’altro l’intera posta in palio per quello che si è visto sul rettangolo verde”.

Il fischio d’avvio, dell’incerto arbitro di Pordenone, vede i due complessi studiarsi nella zona nevralgica e l’equilibrio iniziale viene interrotto da una fiammata di Badje. Il numero 10 locale si rende infatti protagonista di un diagonale respinto in tuffo da Torregiani. Al 25’, il baby Felici, il migliore nelle fila dei padroni di casa, raccoglie un cross dalla sinistra e gira al volo la sfera che si perde poco lontana dal palo.

Alla mezz’ora, si vedono gli ospiti con Pavoni la conclusione del quale viene deviata oltre la trasversale dall’attento Vertua. Al 34’, il nuovo entrato Lazzeri, al posto dell’infortunato Vagnoni, si invola lungo il corridoio destro e giunto al limite dell’area di rigore scocca un violento tiro che finisce fuori bersaglio. Raccoglie gli applausi degli accorsi sugli spalti una prodezza dell’estremo difensore ospite che vola per intercettare una bordata dal limite scagliata da Buono. Al 43’, lo sgusciante Badje serve sulla destra Felici che a pochi passi dal portiere viene murato da una provvidenziale deviazione in angolo di Pietrantonio.

Nel corso della prima frazione quindi tanta Ostiamare e poco Teramo. I secondi 45’ si aprono con il grosso pericolo corso dalla porta difesa da Vertua: Carpani lancia Pavoni che spara oltre la traversa. I lidensi allentano le redini e gli avversari si limitano a contenere le sfuriate, affidandosi a degli sterili contropiedi che si infrangono sul reparto arretrato. I gabbiani tornano ad alzare il baricentro delle puntate offensiva dopo la mezz’ora. Infatti, al 34’, Orfano è protagonista di uno slalom sulla fascia destra con un cross in area che non trova però finalizzatori.

Prima del triplice fischio, ghiotta occasione per il bomber Gueye che calcia clamorosamente alle stelle da posizione invidiabile. Nell’extra time, ci prova il giovane Felici con un tracciante che passa poco distante dall’incrocio dei pali.

OSTIAMARE-TERAMO 0-0

OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (40’ st Menichelli), Badje (21’ st Gueye), Felici, Greco, Spinosa, Vagnoni (21’ pt Lazzeri). A disp. Midio, Marrali, Cinque, Marrali, Rasi, Pontillo

TERAMO CALCIO: Torregiani, Pietrantonio, Sereni, Carpani, Alessandretti (46’ st Nanapere), Salustri (40’ st Costanzi), Pavoni, Bruni, Botrini, Borgarello (38’ st Angiulli), Fall (33’ st Persano). A disp. Barbacani, Cipolletti, Della Quercia, Silvestri, Kunze. All. Pomante.

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Collaboratori: Grimaldi e Miccoli di Bari.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Salustri, Badje, Borgarello, Costanzi, Gueye, Pietrantonio. Angoli 6 a 5 per il Teramo