Calcio – Il Fregene Maccarese mette nel mirino la promozione nell’Eccellenza

Con l’arrivo dell’imprenditore Matteo Baiocco si punta su un salto di qualità

di Umberto Serenelli

Domani inizia la preparazione per il Fregene-Maccarese che mette nel mirino una super stagione culminata dal salto nell’Eccellenza. La brillante campagna acquisti e l’ingresso in società dell’imprenditore Matteo Baiocco hanno galvanizzato l’ambiente e la Fregene pallonara si aspetta un rilancio del club di via Marotta.

Sono passati a indossare la casacca biancorossa le punte Gianluca Toscano e Simone Scerrati, il difensore Roberto Colace provenienti dall’Academy Ladispoli e Omar Buongarzoni.

“L’arrivo di Matteo Baiocco ha portato tanto entusiasmo – sottolinea il ds Dario Bernabei – Dopo aver ritenuto valido il nostro progetto ora stiamo lavorando per raggiungere obiettivi importanti”.

Agli ordini del mister Mauro Natalini e del suo staff di collaboratori, la comitiva tirrenica scenderà al Paglialunga per tornare a sudare in vista dei primi impegni amichevoli che prenderanno il via l’11 agosto in casa contro il la Nuova Florida. Il giorno prima di Ferragosto derby stracittadino con la W3, sul tappeto verde del Darra. Il 25 invece i biancorossi scenderanno sul rettangolo delle “Muracciole” per confrontarsi con l’Aranova. Il 31 agosto nella Capitale contro il Trastevere Under 19 e il primo settembre tra le mura amiche i locali si misureranno con il Morandi.

“Il nostro obiettivo è alzare l’asticella anche con la collaborazione di Matteo Baiocco – precisa l’allenatore Natalini – A Fregene c’è la volontà di fare un salto di qualità e quindi di puntare in alto”.