Calcio, il Fregene 1948 è campione d’inverno e ora sogna la promozione

Travolgente la stagione dell’Aranova che è in fuga nel campionato di Eccellenza

di Umberto Serenelli

Tre squadre di calcio del comune di Fiumicino volano nei rispettivi gironi del calcio dilettanti. Una cosa che non si era mai verificata nella storia del football nel Comune costiero.

Stiamo parlando dell’Aranova che si trova in testa al girone A dell’Eccellenza e del Fregene 1948 che invece domina il raggruppamento C della Promozione dopo essersi laureata campione d’inverno. L’altro sorprendete risultato arriva dal Borgo Palidoro che se ha perso il primato nel match di mercoledì scorso e occupa la seconda poltrona nel girone A di Promozione.

È impressionate la stagione della capolista Aranova che si trova ora in vetta inseguita a 8 lunghezze dai Monti Prenestini. L’undici del mister Scarfini sta facendo sognare la tifoseria che vede in lontananza avanzare la serie D. Questo anche in virtù dei risultati conseguiti dal complesso seguito con molta attenzione dal presidente Andrea Schiavi che vanta un attacco tra più prolifici, guidato dal cannoniere Alessio Teti, e la difesa meno perforata con l’estremo difensore “saracinesca” Lorenzo Zonfrilli.

Viaggia a una velocità vertiginosa il Fregene 1948 che sembra deciso a ritornare nell’Eccellenza. “Stiamo raccogliendo i frutti di una stagione sempre in testa – commenta il mister Mauro Natalini – Il nostro obiettivo è la promozione anche se vogliamo continuare a volare basso perché dobbiamo ancora misuraci con squadre agguerrite”.

Il Fregene si è laureato campione d’inverno con 6 punti in più sull’inseguitrice Atletico Ardea. La difesa è la meno perforata grazie a Stendardo, Attardo e il portiere Pacelli.

I tifosi del Borgo Palidoro non hanno dubbi che la squadra del “patron” Alessandro Schiavi possa tornare di nuovo a condurre la classifica del proprio girone e iniziare a pensare in grande visto che i tempi sono oramai maturi.