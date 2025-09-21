Calcio, il Borgo Palidoro prevale sull’Atletico Monterano con una doppietta di Gabrielli

Il presidente Alessandro Schiavi soddisfatto della bella prestazione degli amaranto

di Umberto Serenelli

Buona la prima per il Borgo Palidoro che vince in casa 3 a 1 nei confronti della matricola Atletico Monterano. La doppietta dello sgusciante Gabrielli (nella foto) spalanca la strada del successo alla squadra del presidente Alessandro Schiavi, dopo l’amara esclusione al primo turno di Coppa Italia.

Le ostilità si aprono subito con un fallo da rigore ai danni di Bernardini, su cui l’arbitro sorvola, la sfera arriva comunque a Savarino che spara da pochi passi e il portiere devia in angolo con un tuffo sulla sinistra. L’azione è comunque un preludio al gol che arriva dopo appena due minuti e porta la firma dello scatenato Gabrielli.

In vantaggio galvanizza la manovra degli amaranto che raddoppiano, al 9’, con un capolavoro di Franchi al termine di un’incursione, sul corridoio sinistro, conclusa con un tiro a girare su cui Desini non può nulla. Sul 2 a 0 il Borgo si rilassa e gli ospiti approfittano per accorciare le distanze con Bresciani che batte Sorcini da pochi passi.

I padroni di casa accusano il colpo e tornano a dominare la scena senza però creare grossi pericoli alla retroguardia degli ospiti. I secondi 45’ si aprono con il Monterano che mettere sotto pressione il Palidoro il quale si difende con ordine e in contropiede insidia più volte la difesa avversaria fino a stenderla. Al 16’, infatti, Bernardini pennella un cross per l’inserimento di Gabrielli che di testa spedisce nell’angolino opposto alla posizione dell’estremo difensore. Al 20’, il Borgo potrebbe calare il poker ma Bernardini fa tutto bene ma non centra il bersaglio. Grosso pericolo corso dall’undici di Stirpe, al 27’, con Bresciani che manda la palla a picchiare contro la trasversale con la porta sguarnita.

Alla mezz’ora, centro di Cagnoni e ghiotta occasione che Astolfi non riesce a sfruttare. Al 37’, il Monterano si vede espellere Vicenzo per un fallaccio su Franchi. Prima del fischio finale una conclusione aerea di Corrias viene intercettata in tuffo dal portiere.

“Abbiamo meritato di vincere – precisa il ‘motorino’ Matteo Casaccia – perché esercitato, durante lo svolgimento del match, una netta superiorità”.

Anche il bomber Giacomo Gabrielli: “Siglare una doppietta alla prima di campionato fa sempre piacere”.

Molto soddisfatto della prova del Borgo è apparso il presidente Schiavi “La squadra ha mostrato di essere un buon complesso – precisa – In nostro obiettivo è una salvezza tranquilla anche se mi brucia essere subito usciti dalla Coppa dopo il risultato della trascorsa stagione”.

“Il Borgo ha disputato un’ottima gara anche se ancora dobbiamo lavorare molto. Sono infatti convinto che questo gruppo abbia un grosso margine di miglioramento – dichiara l’allenatore Armando Stirpe – Pecchiamo ancora nella gestione dell’azione e dobbiamo avere una maggiore concentrazione nello sviluppare il gioco”.

Il riferimento è alcune distrazioni di troppo commesse durante la partita. “Non mi aspettavo l’eliminazione dalla Coppa con l’Olimpus dopo il 3 a 1 casalingo – conclude – Pesa come un macigno la gara di ritorno in cui la direzione arbitrale è stata determinante e molto negativa nei nostri confronti. Comunque, un bravo ai ragazzi che hanno saputo reagire in occasione del match odierno. Ora dobbiamo puntare a migliorare la condizione“.

BORGO PALIDORO: Sorcini, Apostoli, Zappala (43’ st Appolloni), Braga (15’ st Giannetti), Finucci, Carmellini, Gabrielli (29’ st Cuscian), Savarino, Bernardini (27’ st Corris), Franchi, Casaccia (4’ st Tiozzo). A disp. Causo, Galieni, Sabbatini, Cesaro. All. Stirpe.

ATLETICO MONTERANO: Drsini, Astolfo, Bucciarelli, Paolessi (13’ st Martorelli), Vincernzo, Montironi (38’ st Marani), Ilies (13’ st Vecchioni), Liberati, Pagliuca (25’ st Spada), Bresciani, Ravona (17’ st Cagnoni). A disp. Procesi, Formica, Migliorini, Spada. All. Moroni.

Arbitro: Barbati di Roma1

Collaboratori: Carpinelli e Vinci di Aprilia.

Reti: 7’ pt Gabrielli, 9’ Franchi, 17’ Bresciani, 16’ st Gabrielli.

Note: 37’ st espulso Vincenzo.