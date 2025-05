Calcio, il Borgo Palidoro esce a testa alta dalla Coppa Italia

Sfortunata prestazione della squadra locale che domina il match ma sciupa troppe occasioni

di Umberto Serenelli

Sfortunata prestazione del Borgo Palidoro che viene escluso dalla Coppa Italia Promozione dal Ceccano Calcio che, con l’ausilio dei calci di rigore, accede alla finale della manifestazione tricolore.

Per quanto si è visto sul manto erboso dello stadio “Muracciole” di Aranova, l’undici di mister Paolo Caputo meritava di accedere alla finale in virtù del predominio esercitato durante tutto il match e per le tante occasioni clamorose mancate.

Il Ceccano si è visto solo nei primi 20 minuti della ripresa dove ha messo a segno il gol del pari e per il resto ha sempre subito l’azione degli amaranto. Considerando che il Ceccano è secondo in classifica nel girone D della Promozione e il Borgo sta invece lottando per non scivolare nel playout del raggruppamento A, questa considerazione la dice lunga su quanto sia alto il livello tecnico delle squadre che militano nel primo raggruppamento.

Dopo il fischio di inizio entrambi i collettivi si vedono impegnati a studiarsi nella zona centrale del campo. Al quarto d’ora il Borgo reclama per un netto fallo di mano in area di Fumagalli non ravvisato dall’arbitro. Al 32’, arriva il gol del vantaggio del Borgo: cross di Zappala dalla destra e colpo di testa vincente dell’esperto Toscano che gela i circa 300 accorsi sulle gradinate dello stadio.

I secondi 45’ si aprono con gli ospiti proiettati nell’area del Palidoro che capitola, all’11’, con una fiondata dal limite dell’area di Pompili la quale si infila beffarda sotto la traversa. Superato in momento difficile i ragazzi cari al Presidente Alessandro Schivi si gettano in avanti e mettono alle corde il pacchetto arretrato dei ciociari. Al 20’, Savarino si destreggia bene e lascia partire un diagonale che si perde di poco sul fondo. Al 25’, tracciante di Cuscianna che sorvola di poco la trasversale. Alla mezz’ora ci prova Finucci ma l’estremo difensore devia in angolo. Al 33’, bordata di Bellini dal limite che manca il bersaglio. La porta del Ceccano sembra stregata. Prima del fischio finale un colpo di testa ravvicinato di Finucci fa la barba al palo.

Sull’1 a 1 è poi scattata la lotteria dei rigori dove il Ceccano ha mostrato di aver degli ottimi rigoristi e la partita è finita 5 a 2. Un vero peccato perché il Borgo meritava senz’altro alla vittoria ma la “dea bendata” purtroppo non ha inteso indossare la casacca dei generosi ragazzi di Palidoro.

Al termine della semifinale il presidente Schiavi ha tenuto a precisare la soddisfazione per l’ottima prova dei suoi giocatori: “Questo è il calcio”. Comunque, a loro va un bravo perchè hanno tenuto alti i colori del club e fatto sognare i tifosi.

BORGO PALIDORO – CECCANO CALCIO 2-5

(dopo i calci di rigore)

BORGO PALIDORO: Sorcini, Finucci, Zappala, Romano, Buffolino, Giannotti, Bellini (35’ st Badillo), Savarino, Cesaro (17’ st Cuscianna), Tiozzo (30’ st Corrias), Toscano. A disp. Marasca, Acierno, Ambrozie, De Franco, Gabrielli, Ver Meer. All. Caputo.

CECCANO CALCIO: Micheli, Franzellitti, Gori, Piscopo (30’ st Pizzuti), Njie, Bucciarelli (10’ st Pompili), Fumagalli, Movila (35’ st Rocca), Compagnone, Adamo, Liburdi (10’ st Bignani). A disp. Carlini, Cetra, Mariani, Pizzuti, Pennacchia, Sorice. All. Fumagalli.

ARBITRO: Straini di Albano Laziale.

COLLABORATORI: Colizzi di Albano Laziale e Bookoolur di Civitavecchia.

RETI: 32’ pt Toscano, 11’ st Pompili.

NOTE: ai calci di rigore per il Ceccano hanno segnato Pompili, Njie, Bignani e Adamo. Per il Borgo il portiere para il tiro di Savarino, fa gol Romano mentre Cuscianna colpisce il palo.