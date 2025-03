Calcio – Il Borgo Palidoro entra in semifinale di Coppa Italia Promozione

L’undici di mister Paolo Caputo prevale dopo i calci di rigore

di Umberto Serenelli

La compagine del Palidoro entra della storia del calcio dilettanti. Il Borgo infatti batte 9 a 8, dopo i calci di rigore, la Fonte Meravigliosa e vola in semifinale nella Coppa Italia Promozione.

Un’impresa eccezionale per i ragazzi cari al Presidente Alessandro Schiavi che avevano vinto 2 a 1 a Palidoro. Nel match di ritorno, sul terreno della Fonte Meravigliosa, l’undici del “mago” Paolo Caputo chiude i regolari 90’ con la sconfitta per 2 a 1. Dal dischetto gli amaranto hanno archiviato la pratica.

“Abbiamo dato tutto e siamo quindi felici aver centrato questo bel traguardo – precisa il bomber Toscano (nella foto), a fine partita – Il nostro segreto è aver interpretato nel modo giusto il tirato confronto spuntandola dal dischetto. Questa è la vittoria del gruppo che nasce da una prestazione impeccabile, in cui abbiamo sbagliato veramente poco”.

Dagli 11 metri hanno fatto centro: Corrias, Zappalà, Toscano, Cuscianna, Romani, Giannotti, Buffolini e in baby Calcagna, classe 2006 prelevato dalla Juniores dal mister Caputo. Sbaglia Savarino al quale i compagni hanno però perdonato l’errore.

“Un traguardo molto importante per i nostri colori – sottolinea il ds Mirko Commentucci – mai raggiunto dal nostro club. La prestazione dei ragazzi è stata a di poco impeccabile. Alla base di questo successo c’è l’umiltà del gruppo. Ora ci attende il confronto contro il quotato Ceccano, secondo in classifica nel girone D, e il pronostico non ci vede favoriti. Sono comunque certo che la squadra scenderà in campo con determinazione per puntare con la necessaria grinta a superare il turno e approdare il finale”.

La determinazione mostrata dal ds è senz’altro di buon auspicio perché rispecchia lo stato d’animo e la voglia di vincere che regna nello spogliatoio.