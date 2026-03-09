Caricamento...

Calcio, grande vittoria per il Fiumicino SC 26

 Il Fiumicino SC 26 conferma, nella nona partita di ritorno, la sua posizione centrale

di Fernanda De Nitto


Si conclude con il positivo risultato di 3 a 0 la partita dell’A.S.D. Fiumicino SC 26 contro la compagine del G.S.D. Pianoscarano 1949. Il fattore campo è decisivo sulle sorti della squadra cittadina che, presso lo Stadio “Pietro Desideri” di Fiumicino, ha portato a casa l’ottavo risultato utile interno consecutivo.


È calcio champagne per la squadra locale che già nel primo tempo ha avuto un buon inizio con fraseggio e tre nitide palle gol, tra cui una sprecata da Cifarelli. Buona chance anche per il Pianoscarano e gol sfiorato dal bomber del Fiumicino Ferrandu, con un tiro a giro da fuori. Il secondo tempo è calcio spettacolo a senso unico per la compagine del territorio con un primo gol all’8′ di Ferrandu, su sponda aerea di Cifarelli.


A seguire, al 29′, eurogol di Perocchi con tiro a giro da fuori all’incrocio. La partita si chiude al 48′ con il definitivo 3 a 0 di contropiede con assist in mezzo propiziato da Alesi, che Maduka ha dovuto solo spingere in porta, tra la gioia di tutta la tifoseria locale accorsa per festeggiare la squadra.


Una vittoria del genere mancava al Fiumicino dopo un mese di febbraio in cui erano arrivate le prestazioni ma non i risultati.
Oggi, invece, la squadra ha abbinato alla gran mole di occasioni prodotte anche l’aspetto finalizzativo con tre bellissimi tiri in porta contro la squadra viterbese terza in classifica nel campionato di Promozione, girone A. Il Fiumicino SC 26 conferma, nella nona partita di ritorno, la sua posizione centrale, con 33 punti, in attesa dell’incontro di domenica prossima con l’Atletico Capranica.

FIUMICINO S.C. 26 – PIANOSCARANO 1949 3-0

FIUMICINO S.C. 1926: Imbastaro, Lombardi, Marvulli, Grappasonni (1′ st Di Loreto), Trinchi, Mangione, Munaretto (33′ st Trimeliti), Frasca, Cifarelli (36′ st Ferrentino), Ferrandu (36′ st Maduka), Perocchi (41′ st Alesi). A disp. Cerquetti, Albisi, De Nicolo, Scarpetti. All. Albano.

PIANOSCARANO 1949: Di Martino, Fanelli, Proietti, Finocchi (36′ st Tundo), Chiarabini, Perelli, Cesarini, Marini, Olivieri (20′ st Zega), Brandoni (13′ st De Santis), Genco (26′ st Cuccioletta). A disp. Miralli, Morciano, Passeri, Tartaglia, Romano. All. Ercolani.

Arbitro: R. Giustiniani
Assistenti: M. Nardella – R. Abate

Reti: 8′ st Ferrandu, 29′ st Perocchi, 48′ st Maduka.

