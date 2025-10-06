Calcio, continua ad avanzare la corazzata Ostiamare che batte anche il Sora

I lidensi inanellano il sesto successo consecutivo con cui consolidano il primato

di Umberto Serenelli

La corazzata Ostiamare continua a mantenere il primato senza incontrare rivali. La sesta vittoria consecutiva coincide con lo schiacciante successo ai danni del Sora Calcio (3-1) che ha mostrato quanto sia cresciuto il gioco dei lidensi la cui fluidità consente al gruppo di allungano il passo al vertice del girone F.

Passano solo una manciata di minuti dal fischio di inizio che i tifosi locali esultano grazie alla rete del vantaggio siglata da Vagnoni. Il numero 27, infatti, raccoglie un ghiotto invito dello scatenato Badje e risolve una mischia in area spedendo la sfera in rete.

Rispondono gli ospiti che, al 14’, vedono Mellini impegnare in parata a terra Vertua. Al 21’, Gueye irrompe in area e smista per il baby Felici, classe 2008, il quale conclude fuori bersaglio ma raccoglie gli applausi dei tifosi con un esordio in serie D da incorniciare. È attento Vertua, al 33’, su una girata in mischia dell’attivo Vono. A 5’ dal riposo ci prova Vianni ma non trova lo specchio della porta. Al 42’, dagli sviluppi di angolo la “torre” Gueye svetta ma non trova la porta. I tirrenici continuano a esercitare il loro predominio e, al 45’, una “fiondata” di Vianni viene respinta.

Nel minuto di recupero il “folletto” Badje chiama Laukzemis a una provvidenziale parata. I secondi 45’ si aprono con il raddoppio dei padroni di casa. Lo scatenato Badje lancia per Vianni che conclude con un diagonale vincente.

“È stato uno stupendo week end – precisa Vianni – con la festa degli 80 anni e la vittoria odierna. Sono molto contento anche per la marcatura. Siamo una squadra umile ma molto unita che vuole continuare su questa strada”.

Il doppio vantaggio non frena gli arrembaggi dei bianco-viola che, al 7’, chiamano al doppio intervento a terra il portiere del Sora su colpo di testa di Gueye. Al 9’, arriva la terza rete firmata da Badje che è veloce a raccoglie una corta respinta del portiere su conclusione di Gueye. L’undici di mister D’Antoni arretra il baricentro dell’azione e il Sora ne approfitta per insidiare il pacchetto arretrato dei locali. Si supera Vertua, al 22’, respingendo un tiro ravvicinato di Volo. Dopo la girandola delle sostituzioni la partita si trascina fino al fischio finale senza altre emozioni.

“Era importante proseguire la striscia positiva – sottolinea l’allenatore David D’Antoni – La prestazione della squadra mi è piaciuta molto perché ha evidenziato qualità e poteva rendere più vistoso il risultato finale. Abbiamo fuori giocatori come Spinosa e Rasi ma siamo contenti di far esordire giocatori come Felici che ha mostrato di avere grossi numeri. Credo che questo sia l’atteggiamento giusto che dobbiamo continuare a avere anche nei prossimi impegni“.

“Siamo veramente forti – precisa il tifoso Agostino Carboni – Dopo tanti anni di sofferenza oggi possiamo pensare in grande e si stanno spalancando le porte della promozione in categoria superiore. Siamo orgogliosi di questo formidabile gruppo“.

OSTIAMARE-SORA CALCIO 3-1



OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono (32’ st Pontillo), Vianni (44’ st Menichelli), Gueye (17’ st Lazzeri), Badje (29’ st Baldassi), Felici (21’ st Marrali), Greco, Vagnoni. A disp. Cuccagna, Cinque, Spinosa, Tesauro. All. D’Antoni.

SORA CALCIO: Laukzemis, Orazzo, Curatolo (1’ st Stampete), Rao (37’ st Dini), Flaminio, Vono, Ferrari, Pecchia, Mellini (1’ st De Serpis), Bassini, Lauria. A disp. Mutavcic, Ippoliti, Bolo, Stano, Migliazza, Marrale. All. Schettino.

Arbitro: Lupo di Venosa

Collaboratori: Garofalo e Cusimano di Palermo

Reti: 6’ pt Vagnoni, 2’ st Vianni, 9’ Badje, 13’ Vono.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Greco, De Serpis, Ferrari, Lazzeri, Buono, Flaminio. Angoli 6 a 0 per l’Ostiamare.