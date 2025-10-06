Calcio, Campionato di Promozione: Fregene 1948 primo in classifica a punteggio pieno

Terza vittoria consecutiva per i biancorossi, decisiva la rete di Cardiero contro l’Alba Roma
Tre partite e tre vittorie per il Fregene 1948, che ora si trova solo al comando del girone C del campionato di Promozione.
Dopo i risultati ottenuti con Monte San Biagio e Atletico Ardea, i biancorossi conquistano tre punti importanti in casa dell’Alba Roma.
Il primo tempo, disputato sul campo “Ostiense A”, termina con un risultato di zero a zero. Nella seconda frazione di gioco, l’undici di mister Natalini trova il gol del vantaggio grazie alla rete di Francesco Cardiero. Domenica 12 ottobre il Fregene 1948 affronterà al “Paglialunga” la Longarina TSS 1944.
IL TABELLINO
ALBA ROMA: Mancini G., Mancini M., Lo Monaco, Bartocci, Gallo, Bonis, Buono, Ferrini, Ragni, Raguso, Romani.
A disp.: Meletti, Bichi, Faccin, Faiella, Farfarelli, Morello, Olivieri, Pasquali, Riccardi.
All.: Ercolani.
FREGENE 1948: Pacelli, Guagliano, Rizzitelli, Bloise, Attardo, Stendardo, Cardiero, Zambrini, Di Pilato, Scifoni, Sardone.
A disp.: Cilli, Vissani, Davì A., Davì S., Di Vilio, Balleello, Greco, Di Florio, Gallinari.
All.: Natalini.
ARBITRO: Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale.
Assistenti: Federico Cappellini di Roma 2 e Michela Orazi di Albano Laziale.
MARCATORE: st’ Cardiero.