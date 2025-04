Calcio, Camilli match-winner e l’Ostiamare piega la tenace Grosseto

I toscani colpiscono due legni nel corso del primo tempo

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare batte il Grosseto 1912 e vola in una posizione di classifica abbastanza tranquilla grazie al prezioso gol di Camili.

Partita double-face per i tifosi tirrenici che hanno assistito al piacevole match dalle tribune dell’Anco Marzio. Infatti, nonostante la rete del vantaggio, messa a segno allo scadere dei 45 minuti, i gabbiani sono apparsi meno brillanti durante la prima frazione di gioco in cui gli ospiti hanno colpito due legni e capitan Pinna salvato a pochi passi dalla porta.

Nel secondo tempo, invece, i gabbiani hanno praticamente dominato la scena, assediando spesso la retroguardia dei toscani. A favore di un forte vento, il Grosseto è apparso più ordinato dopo il fischio d’avvio e, al 5’, Sabelli si gira bene in area di rigore per chiamare Morlupo a una parata a terra. All’8’, dagli sviluppi di un angolo, Sabelli di testa manda la sfera a picchiare sulla base superiore della trasversale. Al 13’, grosso pericolo nell’area dei padroni di casa con tiro ravvicinato di Marzierli respinto con il petto da Pinna prima che il pallone potesse varcare la linea dei pali.

I lidensi reagiscono e Camilli viene bloccato in extremis da Caponi. Al 38’, pericolosa mischia nell’area dei locali risolta con un forte tiro di Senigagliesi che si stampa sul palo. Su capovolgimento di fronte i tirrenici passano: tiro cross di Rasi su cui si tuffa Raffaelli che non riesce a trattenere il pallone spedito poi da Camilli nella porta sguarnita. La seconda frazione vede l’Ostiamare alzare il baricentro dell’azione, affidandosi alle proiezioni offensive lungo le fasce laterali che mettono in grossa difficoltà il Grosseto. Al 12’, Lazzeri viene imbeccato al centro dell’area da un assist di Proietti ma conclude oltre la traversa. Ci prova, al 17’, Pontillo che non trova la porta. Alla mezz’ora, rispondono gli ospiti con una rasoiata dal limite di Guerrini fuori bersaglio. Al 40’, l’attivo Mercuri serve Proietti il cui tiro viene intercettato dall’ottimo Raffaelli.

Un minuto più Mercuri si invola, seminando panico nel pacchetto arretrato, e giunto in area scaricare una bardata a cui si oppone con una prodezza del numero uno toscano che neutralizza in due tempi. Il confronto si chiude con il Grosseto proiettato in avanti nel vano tentativo di riequilibrare le sorti ma i gabbiani chiudono tutti i varchi e alla fine festeggiano.

OSTIAMARE-GROSSETO 1 – 0

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella, Pinna, Frosali, Lazzeri (30’ st Vagnoni), Kouko, Rasi, Proietti (43’ st Marrali), Persichini (17’ pt Camilli), Mbaye (25’ st Mercuri), Pontillo. A disp. Calabrese, Sacko, Perroni Morano, Checchi. All. Minincleri.

GROSSETO 1912: Raffaelli, Sabelli, Marzierli, Riccobono (35’ st Di Meglio), Bolcano, Caponi, Macchi, Sacchini (10’ st Benucci), Possenti, Senigagliesi (23’ st Chrysovergis), Guerrini. A disp. Piersanti, Nunziati, Dierna, Grasso, Gnazale. All. Consonni.

ARBITRO: Saffioti di Como.



COLLABORATORI: Saracino di Ragusa e Fiore di Messina.

RETE: 41 pt Camilli.

NOTE: ammoniti Riccobono, Mercuri, Sabelli, Frosali, Possenti. Angoli 10 a 7 per l’Ostiamare.