Calcio, cambia di nuovo girone l’Ostiamare di Daniele De Rossi

I lidensi inseriti nel raggruppamento con squadre di Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare migra ancora in seno al campionato di serie D. I lidensi infatti cambiano di nuovo il raggruppamento e passano a sorpresa in quello F. Nelle ultime tre stagioni i gabbiani sono passati dal G (laziale-sardo-campano) all’E (laziale-umbro-toscano) e quest’anno sono stati inseriti con i collettivi delle regioni di Molise, Abruzzo, Marche e Emilia, con tanto di trasferte abbastanza lunghe come quella di San Marino.

La cosa ha lasciato molta perplessità nella tifoseria bianco-viola e vengono così contestate le opinabili scelte geografiche compiute dalla Lega nazionale dilettanti nello stilare i calendari. Il paradosso sta nel fatto che il Flaminia Civitacastellana e il Monterotondo, località che risultano più vicine alle regioni bagnate dal mar Adriatico, sono finite nel G che era quello storico dove ha militato per anni l’Ostiamare.

“Il girone è una novità per l’Ostiamare – afferma il mister David D’Antoni, dal ritiro di Cascia – Credo sia bello e più stimolante perché ci confronteremo con squadre molto blasonate e seguite da tanto pubblico. Comunque, abbiamo le carte in regola per recitare un ruolo importante in questo girone che, stando al nome dei colletti, sembra abbastanza equilibrato”.

Al club del “patron” Daniele De Rossi non dispiace questa nuova sfida che si aprirà subito con la trasferta contro una nobile decaduta come l’Ancona con la prima di campionato prevista il 7 settembre. Il debutto sul tappeto verde dell’Anco Marzio è invece previsto il 14 contro un’altra squadra marchigiana che è la temibile Maceratese 1922. Il primo impegno ufficiale in Coppa Italia, davanti ai fedelissimi, è previsto il 31 settembre, ore 15, con la vincente del confronto tra Follonica Gavorrano-Camaiore impegnate nei preliminari della manifestazione tricolore.

Per l’occasione gli accorsi sugli spalti dell’impianto di via Amenduni potranno verificare lo stato dei lavori per il nuovo look dello stadio dove sono state spostate la tribunetta che accoglierà gli spettatori ospiti e quella per i tifosi di casa, allestite entrambe temporaneamente davanti all’ingresso dell’impianto. Questo per consentire i prossimi lavori di costruzione della nuova tribuna centrale. Intanto, la comitiva viola si trova nel ritiro di Cascia dove sta perfezionando la preparazione che si concluderà prima di Ferragosto con il rientro a Ostia.

Sul fronte amichevoli c’è da registrate la sconfitta nell’allenamento congiunto con il Flaminia Civitacastellana e la prossima amichevole con la Roma Primavera prevista il 13. Sul terreno amico sono stati programmati alcuni allenamenti congiunti e, il 24 agosto, contro l’Aranova, alle ore 15, che milita nell’Eccellenza e è allenata dal mister Daniele Scarfini.