Calcio, Aranova sfortunata: pareggia contro il Roma City

I rossoblù si vedono parare un calcio di rigore battuto da Germoni

di Umberto Serenelli

Buona la prima per l’Aranova. I rossoblù del presidente Andrea Schiavi pareggiano (1-1) in casa della temibile Roma City e recriminano per essersi visti parare un calcio di rigore battuto da Germoni. Grossa occasione buttata al vento per un collettivo che quest’anno punta ai quartieri alti del girone A del campionato di Eccellenza.

Avvio del match all’insegna dei padroni di casa che, all’11’, si fanno minacciosi con un colpo di testa di Hernandez oltre la traversa. Al 28’ arriva il vantaggio: Milani serve Hernandez che batte Zonfrilli in uscita, nonostante il vano tentativo di Marino di respingere la sfera sulla linea di porta.

L’Aranova replica prontamente e, al 32’, Cabella esplode una violenta conclusione che si perde oltre la traversa. Un minuto dopo, colpo di testa di Calvigioni e Allegrucci è bravo a bloccare il tentativo dell’attaccante rossoblù.

Al 37’ il Roma City sfiora il raddoppio: cross di Contini per Riosa che da due passi spedisce fuori. La seconda frazione di gioco inizia con l’Aranova proiettata in avanti e con il gol del pareggio siglato dal baby Cipriani, bravissimo a raccogliere un pallone al limite dell’area che non lascia scampo ad Allegrucci.

Al 10’ Allegrucci si supera parando un penalty battuto da Germoni. L’errore dal dischetto carica l’undici di mister Scarfini che si affida ai trequartisti Milani e Hernandez per mettere alle corde la difesa avversaria.

Al 21’ destro a incrociare di Traditi deviato in corner da Zonfrilli. Sul capovolgimento di fronte è ancora Allegrucci a salire sugli scudi. L’estremo difensore di casa, infatti, si supera su un sinistro al volo angolato del nuovo entrato Segoni (nella foto), negando ancora il gol del vantaggio agli ospiti, che ai punti meritavano l’intera posta in palio.

ROMA CITY: Allegrucci, Izco, Contini, Traditi, Menini, Carillo, Petraglia (45’st Palleschi), Marchi (45’st Spila), Riosa, Milani (34’st Ribeiro), Hernandez (45’st Drost). A disp. Riccioni, Pizzuti, Susini, Barraco, Cotugno. All. Boccolini.

ARANOVA: Zonfrilli, Pollace, Germoni, Pellegrino, Cabella, Marino M., Fumasoni, Lo Duca (4’st La Ruffa), Calvigioni (24’st Teti), De Lillo (27’st Segoni), Cipriani (39’st Mastroiacovo). A disp. Perrotta, Marino D., Prati, Perugini, De Blasi. All. Scorfini.

ARBITRO: Cavasso di Aprilia.

ASSISTENTI: Rienzi di Tivoli e Esposito di Roma 2.

RETI: 28’pt Hernandez (R), 5’st Cipriani (A).