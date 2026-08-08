Calcio, Alberto De Rossi assume la carica di presidente dell’Ostiamare

Il padre del “patron” Daniele sarà anche responsabile dell’area tecnica e coordinerà prima squadra e settore giovanile lidense

di Umberto Serenelli

Affidato ad Alberto De Rossi l’incarico di presidente dell’Ostiamare. Il padre del “patron” Daniele diventa il numero uno del club tirrenico e porta nella società la grossa esperienza maturata in qualità di tecnico sulla panchina della Primavera della Roma. Si tratta di un bagaglio di esperienze trentennali, caratterizzate dalla scoperta di molti gioielli del vivaio giallorosso, durante le quali ha inanellato due scudetti, tre Coppe tricolori e una Supercoppa.

“Dopo oltre trent’anni si conclude un percorso umano e professionale che mi ha regalato soddisfazioni e relazioni che porterò sempre con me – afferma Alberto De Rossi –. Lasciare una casa come quella della Roma, che ti ha accolto e accompagnato per oltre tre decenni, significa chiudere un capitolo importante della vita. È di fatto un ritorno alle proprie radici, ai valori in cui ci si riconosce e a un ambiente capace di trasmettere entusiasmo e nuovi stimoli. Sono consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo e dell’importanza del percorso che ci aspetta. Il lavoro quotidiano farà dunque parte delle nostre priorità”.

Con De Rossi senior i gabbiani accelerano nel loro percorso di crescita. Alberto non ricoprirà soltanto un ruolo istituzionale, ma assumerà la responsabilità dell’area tecnica coordinando sia il progetto della prima squadra sia quello del settore giovanile.