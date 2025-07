Calcio: agli ordini del mister D’Antoni è iniziata la preparazione per l’Ostiamare

Tanti volti nuovi sul rettangolo verde dell’Anco Marzio, seguiti dal “patron” Daniele De Rossi

di Umberto Serenelli

Agli ordini del mister David D’Antoni, 25 giocatori dell’Ostiamare sono al lavoro in vista dell’avvio della stagione calcistica 2025-26. Il club del “patron” Daniele De Rossi ha chiaramente voltato pagina e ciò viene confermato dai tanti nuovi volti presenti tra i giocatori bianco-viola, impegnati nella preparazione sul rettangolo verde del sodalizio di via Amenduni.

Oltre ai riconfermati, alla comitiva tirrenica sono stati aggregati anche alcuni baby dell’Under 19, reduci dalla conquista dello scudetto. Un team tutto sommato competitivo e quindi in grado di disputare una stagione che dovrebbe consentire ai gabbiani di volare verso le parti alte della classica. Del resto l’obiettivo di De Rossi è quello di rilanciare il club e trasformarlo nella terza società romana, subito dopo Roma e Lazio.

Stando alla scoppiettante campagna acquisti sono state gettate le fondamenta per dare il via alla scalata. Per tale motivo il ds Adriano D’Astolfo non ha lasciato il calcio-mercato e le sue attenzioni si sono focalizzate sulla punta Ismail Badjie, classe 2005, della Lucchese e sull’attaccante del Sangiuliano, il 24enne Samuele Vianni. Ai riconfermati Alessio Rasi, Matteo Vagnoni, Pasquale Pontillo e Damiani Lazzeri sono stati affiancati gli scudettati dell’Under 19: Marrali, Corradi, Pettrich, Pizzonia, Menichelli e Tugulschi.



Sono invece dodici i nuovi acquisti. Si tratta di Pietro Giordani, Marco Spinosa e degli ex lidensi Davide Buono e Danilo Piroli che sono stati tra i protagonisti della recente promozione in serie C del Guidonia Montecelio. Il roccioso difensore Piroli e il regista Buono rappresentano un piacevole ritorno visto che godono della stima dei tifosi, nata quando indossavano la maglia locale. Dalla Sambenedettese sono arrivati Valerio Badassi e Orfano Marco. Dall’Empoli Primavera invece prelevato il portiere Filippo Lapo Vertua, mentre gli estremi difensori Francesco Midio e Marco Aurelio Cuccagna provengono rispettivamente da Urbetevere e Civitavecchia. Dal Seravezza preso il centrocampista Daniele Greco con esperienze maturate a Orvieto e Budoni in serie D.

Alla prima linea è stata invece assicurata la presenza di Chris Katim Gueye. Il bomber sarà certamente una punta di peso e non solo per la sua altezza, che supera i 2 metri, ma per aver disputato oltre un centinaio di partite con squadre di quarta serie. È il giovane Armando Pellino, punta del 2007, l’ultimo ingaggio ottenuto grazie alle sue spiccate doti realizzative mostrate con Paganese e Ischia.

“Guidare l’Ostiamare credo sia un incarico prestigioso per un allenatore – sono le parole del mister David D’Antoni – Mi sono confrontato con la società e il progetto proposto dal vertice tirrenico è stimolante oltre che ambizioso: ecco il motivo per cui ho accettato l’incarico. La società ha fatto una buona campagna acquisti che è in linea con gli obiettivi”.

Le prime sgambature dei calciatori sono seguite con particolare interesse anche dall’ad Luca Beccaceci e dal dg Ferruccio Mariani. “Il gruppo sta rispondendo bene ai primi test soprattutto fisici a cui vengono sottoposti durante questi primi giorni di preparazione”, precisa il ds D’Astolfo, ancora impegnato nella ricerca di altri giocatori per alzare il tasso tecnico-agonistico della comitiva. Il primo allenamento congiunto con la Lodigiani è previsto il 2 agosto all’Anco Marzio. Il giorno successivo i giocatori raggiungeranno il ritiro di Cascia dove sono in programma alcune amichevoli.