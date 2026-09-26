Calcio a 5 serie C1: La squadra del Real Fiumicino sconfitta in casa dalla corazzata Aranova

Il quintetto di mister Mureddu paga l’inesperienza di alcuni giocatori

di Umberto Serenelli

La matricola Real Fiumicino (nella foto) sconfitta in casa dalla corazzata Aranova. Deludente l’esordio allo Sporting Center dei tirrenici, che pagano lo scotto del salto di categoria contro un collettivo esperto e assemblato per vincere il raggruppamento B di serie C1. Prime battute all’insegna dei padroni di casa che, al 3’, vedono Crociani colpire un legno da pochi. La replica dei rosso-blù è affidata a una fiondata di Rafa, a cui si oppone Greci. È ancora Rafa, al 5’ e 6’, a chiamare in causa l’ottimo numero uno locale. All’8’, lo scatenato El Idrissi vede la sua conclusione stamparsi sul palo.

Preludio al gol del vantaggio, che arriva un minuto dopo con un tiro dal limite. Continua ad attaccare l’Aranova e poco dopo raddoppia grazie a un infortunio di Enea che, nel tentativo di intercettare un diagonale di El Idrissi, spedisce la sfera alle spalle dell’incolpevole Greci. Il Real crolla e gli ospiti chiamano l’estremo difensore a un super lavoro. La seconda frazione di gioco si apre con un nuovo palo colpito da De Nardis e, su capovolgimento di fronte, l’Aranova fa tris. Grazie all’incerta arbitra Lozzi, al 6’, El Idrissi approfitta per calare il poker. Sul 4 a 0 il Real si proietta nella metà campo ospite a caccia del gol della bandiera e si fa pericoloso con Fia. Al 18’, Graziani fa centro per la quinta volta e, allo scadere, Greci si oppone con scelta di tempo a una bordata di Graziani.

REAL FIUMICINO-ARANOVA 0-5 REAL FIUMICINO: Greci, Albani, Crociani, De Nardis, Enea, Serbari, Fusco, Martinetti, Fia, Lorenzo. All. Mureddu. ARANOVA: Croci, Cammisa, Gianni, Mazen, Rafa, Bertolino, Franchi, Rossi, Graziani, El Idrissi, Ajman, Di Rocco, Minguzzi. All. Pozzi. ARBITRI: Caltabiano e Lozzi Claudia di Roma 2. CRONOMETRISTA: Morè di Tivoli. RETI: 10’ pt El Idrissi, 13’ Enea (autorete), 4’ st e 6’ El Idrissi, 18’ Graziani.