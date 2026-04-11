Calcio a 5: il Real Fiumicino vola in serie C (VIDEO)

La compagine cara al presidente Giuseppe Picciano s’impone nel girone B con due giornate di anticipo

di Umberto Serenelli

Con due giornate di anticipo il Real Fiumicino spicca il volo per atterrare in serie C. La compagine cara al “presidentissimo” Giuseppe Picciano vince in casa con la Città Eterna per 4 a 1 e conquista la matematica certezza della promozione, avendo vinto il girone B della serie C2 ai danni della rivale Quarto Campo Oro.

“Non ho mai dubitato di questo gruppo – afferma a fine match il “patron” Picciano, festeggiato da giocatori e tifosi – e la promozione alla fine è senz’altro meritata. Alla vigilia del campionato abbiamo lavorato per costruire una squadra vincente che ha rispettato il pronostico”.

Tutto esaurito al Fiumicino Sporting Center per assistere al salto di categoria di quella che gli appassionati di calcetto hanno additato come favorita. Il match non ha infatti avuto storia, con i padroni di casa che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2 a 0 grazie alle reti di De Nardis e Albani Gianluca.

Nel corso della ripresa, il Real è subito passato con capitan Serbari e ha calato il poker con il bomber De Nardis, che ha messo a segno la ventesima marcatura della stagione. Poi è salito in cattedra il portiere San Giovanni, che ha alzato la saracinesca. Solo nel finale si è arreso alla rete della bandiera siglata da Chiarini. Al termine della partita tutti in campo per festeggiare l’impresa di un collettivo che ha creduto sino alla fine di poter centrare la promozione.

“La società non ha mai avuto dubbi sul valore di questo speciale gruppo – sostiene il vicepresidente Vincenzo Fazzolari, che assieme al figlio Fabrizio e ai dirigenti Alessandro Serbari e Thomas Trecani non ha fatto mancare nulla alla squadra – e con i rinforzi arrivati a dicembre abbiamo ingranato la marcia giusta per prevalere”.

Soddisfatto anche il mister Marco Mureddu che ha sottolineato: “Sapevo benissimo di avere a disposizione un team formato da grossi giocatori e questa vittoria quindi non mi sorprende. La svolta c’è stata quando i ragazzi hanno iniziato a mettere in pratica gli schemi tattici”.

REAL FIUMICINO-CITTÀ ETERNA 4-1

REAL FIUMICINO. Albani Gianluca, Albani Girolamo, Coldel, De Nardis, Enea, Fusco, Greci, Ridenti, Ruggeri, San Giovanni, Serbari A., Crociani. All. Mureddu.

CITTÀ ETERNA: Parioli, Chiarini, Gentili, Incognito, Calvani, Eboli, Leopaldi, Micheli, Nuti. All. Pozzi.