Aranova, al via la messa in sicurezza di Valle Coppa

Intervento contro il rischio allagamenti. De Pascali: “Partono le procedure per l’apertura del cantiere”

di Fernanda De Nitto

“Come già programmato e inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato in Consiglio Comunale, entra ora nel vivo l’intervento di messa in sicurezza idraulica per la zona di Valle Coppa, ad Aranova – afferma Francesca De Pascali, Presidente della Commissione consiliare urbanistica – L’opera, già deliberata e finanziata secondo la programmazione comunale ed affidata all’area Lavori Pubblici, giunge ora a una fase cruciale per permettere l’apertura del cantiere”.

“​Nelle prossime settimane – prosegue – i cittadini interessati verranno contattati dell’amministrazione comunale per la firma della cessione dell’area antistante le proprie proprietà, precisamente la mezzeria della strada, che diverrà patrimonio pubblico. ​Si tratta di un passaggio tecnico e formale fondamentale in quanto la cessione delle aree permetterà, infatti, l’esecuzione materiale dei lavori che metteranno definitivamente in sicurezza la zona ad alto rischio di allagamenti, data l’evidente pendenza della strada”.

“​Quello che era un punto fermo del nostro programma elettorale e una battaglia portata avanti da sempre da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e dall’Associazione Crescere Insieme, diventa oggi realtà. I cittadini della zona, come preannunciato, saranno contattati prossimamente per le varie fasi autorizzative e procedurali. ​La sicurezza di Aranova passa per la programmazione e il lavoro sul campo” conclude Francesca De Pascali