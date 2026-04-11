Rifiuti abbandonati, stretta nel centro storico

Controlli della Polizia Locale in via Torre Clementina: sanzioni in arrivo. L’assessore Costa: “Nessuno sconto per chi deturpa la città”

Intervento della Polizia Locale in via Torre Clementina, nel centro storico, dove questa mattina gli operatori del servizio di igiene urbana hanno effettuato controlli su alcuni rifiuti conferiti in maniera non corretta.

I sacchi recuperati sono stati ispezionati e, nei casi in cui è stato possibile risalire ai responsabili, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Presente sul posto anche l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, che ha dichiarato: “Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale. Non ci saranno più sconti né mezze misure per chi deturpa il territorio, danneggiando l’immagine della nostra città. L’ambiente e gli spazi comuni vanno rispettati, così come devono essere seguite tutte le indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti. Ringrazio la Polizia Locale e gli operatori del servizio di igiene urbana per il loro intervento.”

Costa ha poi sottolineato: “La maggior parte dei cittadini rispetta le regole. Anche grazie alle loro segnalazioni possiamo intervenire in maniera capillare su tutto il territorio comunale che, vista la sua estensione, non è sempre facile da monitorare. La lotta all’inciviltà si vince con la collaborazione di tutti.”