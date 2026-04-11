Raccolta sfalci e potature, Fiumicino cambia modello

Parte il sistema sperimentale per il coferimento: più sostenibile con un servizio più vicino ai cittadini

Dal 1° aprile è entrata in vigore, in via sperimentale, la nuova modalità di gestione degli sfalci e delle potature nel Comune di Fiumicino. La modifica del servizio nasce dall’esigenza di adeguare il sistema alle normative vigenti, orientate verso un conferimento più efficiente e sostenibile, come già avviene in numerosi comuni italiani.

“È importante sapere che i rifiuti organici e quelli del verde, come sfalci e potature, sono diversi tra loro – precisa l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Per questo devono essere separati e trattati in modo diverso per poter essere riciclati e trasformati in nuove risorse. Oggi gli impianti di smaltimento dei rifiuti, richiedono sempre di più che questi materiali arrivino già differenziati proprio per garantire un sistema efficiente e sostenibile.”

“Il capitolato e l’offerta tecnica del servizio di igiene urbana – prosegue – attivo dal 2022 con scadenza 2029, e affidato alla Fiumicino ambiente dalla precedente amministrazione, prevedevano il conferimento di sfalci e potature esclusivamente su prenotazione da parte dell’utente. Noi stiamo quindi intervenendo su un impianto regolatorio già esistente, e abbiamo voluto migliorare un capitolato d’appalto che introduceva modalità ancora più restrittive per il conferimento degli sfalci e delle potature”.

“L’obiettivo di questa amministrazione – evidenzia Costa – è quello però di superare, là dove possibile, alcune rigidità contrattuali. Per questo, in via sperimentale e grazie alle segnalazioni di diversi utenti, abbiamo messo a punto un modello orientato alla sostenibilità ambientale, ma che allo stesso tempo mantenga un servizio in grado di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Gestire gli sfalci e le potature con un servizio a domicilio seppur più controllato, invece che solo su prenotazione, è il modo migliore per offrire un servizio vicino ai cittadini ma comunque in linea al concetto di sostenibilità ambientale.”

“Inoltre – aggiunge – la capacità di incrementare il livello di differenziazione dei rifiuti, oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente, può, grazie alla collaborazione dei cittadini, tradursi in una riduzione della TARI. Più la raccolta differenziata è precisa e partecipata, più si riducono i costi del servizio e si rafforza un modello virtuoso, capace di coniugare tutela ambientale ed equilibrio economico”.

Come funzionano le nuove disposizioni sugli sfalci? Calendario e Frequenze di Raccolta degli sfalci, fogliame e ritagli di fiori.

Periodo Primaverile/Estivo dal 1° aprile al 31 ottobre: Il servizio sarà garantito con cadenza settimanale.

Periodo Autunnale/Invernale dal 1° novembre al 31 marzo: il servizio sarà rimodulato con cadenza mensile in concomitanza con i turni di raccolta della frazione organica e saranno successivamente comunicate le date.

QUANDO – Periodo Primaverile/Estivo dal 1° aprile al 31 ottobre secondo il seguente calendario:

– Sabato: Fiumicino Paese, Isola Sacra, Passoscuro, Torrimpietra, Aranova, Palidoro, Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre.

– Lunedì: Fregene, Maccarese, Focene, Parco Leonardo, Le Pleiadi e Le Vignole.

COME. I cittadini dovranno esporre il materiale in prossimità del numero civico, su suolo pubblico, rispettando i seguenti limiti:

Fino a un massimo di n. 3 sacchi biodegradabili (capacità 40 litri cad.), per evitare eccessive concentrazioni di peso in un unico collo.

Come conferire i rifiuti organici derivanti invece da potature?

Il ritiro delle potature avverrà dal 1° ottobre al 31 marzo, periodo del riposo vegetativo, è consentito conferire le potature, attraverso il servizio a chiamata previo prenotazione , anche più volte durante il periodo consentito.

Quali sono le modalità di conferimento e i limiti quantitativi delle potature:

Sarà possibile esporre, fino a un massimo di n. 2 fascine per le potature di arbusti ornamentali, previa prenotazione tramite il Numero Verde 800.020.661 e 06.6522920, ognuna con le seguenti caratteristiche:

– diametro massimo di 40 cm;

– composta da potature di arbusti di diametro non superiore a 2/3 cm;

– di lunghezza non superiore a 1 metro;

– peso totale di una fascina non superiore a 10 kg.

Rimangono comunque operativi per l’utenza i Centri di Raccolta comunali e le Postazioni Ecologiche Itineranti.