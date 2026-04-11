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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 11 Aprile 2026

Ostia e Fiumicino puntano su innovazione e cultura

Al Museo delle Navi presentato il progetto S.T.Ar.T.: tecnologia e valorizzazione per il rilancio turistico del territorio

 

Un nuovo passo verso il rilancio del turismo e della valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del litorale romano. È stato presentato al Museo delle Navi il progetto S.T.Ar.T. Ostia, un’iniziativa innovativa che unisce tecnologia, ricerca e promozione culturale.

 

All’incontro hanno preso parte, oltre agli enti territoriali come il X Municipio di Roma Capitale e il Comune di Fiumicino, anche il Parco archeologico di Ostia e diversi professionisti specializzati nelle nuove tecnologie applicate al monitoraggio e allo studio dei siti storici.

 

A illustrarne l’importanza sono stati i consiglieri del Comune di Fiumicino, Roberto Feola e Alessandro De Vincentis, che hanno sottolineato come il progetto rappresenti un’opportunità concreta per migliorare la gestione e la tutela del patrimonio.

 

“Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dall’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati – sottolineano – dalla cartografia digitale ai sistemi per le indagini geologiche e diagnostiche, fino ai modelli tridimensionali realizzati con tecnologia BIM. Un processo di digitalizzazione che consente di raccogliere dati fisici e funzionali dei siti archeologici, monitorarne lo stato di conservazione e intervenire in modo più rapido ed efficace nelle operazioni di restauro e manutenzione”.

 

“Non solo conservazione, però – aggiungono – Il progetto prevede anche la realizzazione di prodotti multimediali pensati per la divulgazione turistica, con l’obiettivo di rendere il patrimonio storico più accessibile e attrattivo per visitatori e appassionati”.

 

“Valorizzare il patrimonio storico significa anche farlo conoscere al mondo e tramandarlo alle future generazioni” evidenziano Feola e De Vincentis, evidenziando l’importanza di coinvolgere i cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilità verso la propria storia.

 

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia condivisa dall’Amministrazione comunale e dal Parco archeologico, che in futuro sarà denominato di Ostia e Portus. L’obiettivo è quello di superare progressivamente le divisioni amministrative tra i territori, costruendo una prospettiva unitaria che richiami l’antica identità storica dell’area.

 

Un percorso definito dagli stessi consiglieri “lungo e complesso”, ma già avviato e portato avanti attraverso una sinergia crescente tra istituzioni.

 

“Nei prossimi mesi sono attese nuove iniziative di promozione e valorizzazione, sviluppate in collaborazione con il Parco archeologico, per offrire a cittadini e turisti esperienze sempre più immersive. Grazie all’impiego delle nuove tecnologie, sarà possibile ‘entrare’ nel passato e riscoprire un patrimonio unico, di cui oggi il territorio è custode” concludono Feola e De Vincentis

 

 

 

 

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De Vincentis Feola Museo delle Navi parco archeologico S.T.Ar.T.
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