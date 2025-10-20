Borgo Palidoro straripante nel derby: Fiumicino travolto al “Desideri”

La formazione di Stirpe vola al secondo posto del girone A di Promozione

di Umberto Serenelli

Il Borgo Palidoro vince il derby del Comune costiero contro il Fiumicino S.C. 1926 con un risultato tennistico. L’undici di mister Armando Stirpe infatti passa al “Pietro Desideri” senza incontrare grosse difficoltà.

Un match all’insegna del brillante gioco espresso sul rettangolo verde da Corrias e compagni che, per effetto di questo risultato, sono balzati al secondo posto a una sola lunghezza dalla capolista Atletico Cimina Falisca che guida il raggruppamento A del campionato di Promozione.

Il confronto con il Fiumicino si apre all’insegna dell’equilibrio che viene interrotto da un preziosismo balistico del centrocampista Franchi il quale sigla la rete del vantaggio (nella foto) direttamente su calcio di punizione dal limite.

Il raddoppio non tarda ad arrivare e porta la firma di Cuscianna (nella foto) che si invola sul corridoio destro, supera il portiere in uscita e, prima di giungere sulla linea di fondo, calcia a girare la sfera che finisce in fondo al sacco. I ragazzi cari al presidente Alessandro Schiavi approfittano del crollo dei tirrenici e aumentano il bottino passando con Corrias, Gabrielli, Savarino su calcio di rigore, e di nuovo con lo scatenato Franchi.

Un avvio di stagione spumeggiante che premia le scelte del ds Mirko Commentucci e pone il Palidoro in una posizione di classifica che sta facendo sognare i tifosi.