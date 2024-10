Basket: Supernova Fiumicino batte Anzio in trasferta 71-81

Capitan Tebaldi: “Sapevamo che non sarebbe stato facile ma giocando da squadra abbiamo conquistato un successo importante”

Con esperienza e carattere, nonostante le difficoltà, la Supernova Fiumicino batte Anzio in trasferta e da il via alla propria stagione in C Unica nel modo giusto. Nel modo più bello e importante (71-81).

Complice le squalifiche di Vani e Zappalà e le assenze di Finamore e Manzo, coach Di Segni non solo deve fare i conti con le rotazioni ridotte ma deve anche inventarsi un quintetto atipico con Manzotti da cinque. Ed è proprio lui, ma colpendo dal perimetro così come Marchetti, a dare inizialmente ritmo offensivo ai rossoneri che spesso fanno male proprio dall’arco dei tre punti trovando anche il massimo vantaggio al 15′ con Peroni (+6).

Un gap che vuol dire ad ogni modo equilibrio, nel primo tempo e anche in avvio di ripresa quando Tebaldi prova a dare la prima vera spallata alla partita. Che arriverà comunque poco dopo, precisamente verso la fine del terzo quarto quando la Supernova torna a sparare triple (Manzotti e Tripodi) come se non ci fosse un domani (49-61) e mettendo di fatto in anticipo l’ipoteca sulla prima vittoria della stagione.

A fine gara il capitano Andrea Tebaldi ha dichiarato: “Sapevamo che non sarebbe stato facile complice le assenze e il valore degli avversari, ma giocando da squadra abbiamo conquistato un successo importante. Da qui dobbiamo riportare e continuare a lavorare per raggiungere la condizione migliore”.

ANZIO BASKET CLUB-SUPERNOVA FIUMICINO 71-81 (21-26, 37-39, 49-61)

Supernova: Peroni 3, Tebaldi 18, Guadagnini 12, Tripodi 5, Manzo ne, Manzotti 17, Staffieri 10, Mazzone, Marchetti 16. Coach: Di Segni