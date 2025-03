Basket, campionato Regionale Femminile U19 di Basket

L’Assessore allo Sport, Federica Poggio, ha consegnato i trofei alle atlete vincitrici

Si è conclusa con una grande vittoria la finale del Campionato Regionale Femminile U19 di Basket, che ha visto protagonista la squadra di Frascati. L’evento si è svolto nella palestra di Via Serrenti, a Passoscuro.

Durante la cerimonia di premiazione, l’Assessore allo Sport del Comune di Fiumicino, Federica Poggio, ha consegnato i trofei alle atlete vincitrici, sottolineando l’importanza di questo risultato non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come esempio di impegno e dedizione per tutte le giovani promesse dello sport.

“Questo trionfo è il frutto del lavoro di squadra, della passione e della perseveranza di tutte le atlete – ha dichiarato Federica Poggio – Porgo i miei complimenti a tutte le squadre partecipanti per l’alto livello di gioco che testimonia la crescita del movimento cestistico femminile a livello locale e regionale. A nome di tutta l’Amministrazione comunale mi congratulo con le atlete, il tecnico, la società e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo, auspicando in una valorizzazione sempre maggiore dello sport femminile”.