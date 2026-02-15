Atletica, Campionati Italiani Allievi Indoor: Artem Shablii, velocista di Fiumicino, trionfa nei 60 metri

Ad Ancona Shablii conquista il titolo con il personale di 6.82

di Dario Nottola

Missione compiuta. Ad Ancona, nella prima giornata dei Campionati Italiani Allievi Indoor del PalaCasali, nello sprint puro dei 60 metri, il trionfo è per Artem Shablii, il velocista di Fiumicino, con il personale di 6.82: per un centesimo beffa il primatista italiano Matteo Berardo.

La storia di Shablii merita di essere sottolineata: fuggito con la famiglia dalla guerra in Ucraina, ha trovato una nuova vita sul litorale romano, dedicandosi alla sua passione per l’atletica. Campione d’Italia.

“Con un risultato strepitoso di 6.82, Artem Shablii dell’Atletica Villa Guglielmi Fiumicino conquista il titolo di Campione Italiano Allievi 2026. Un traguardo straordinario, frutto di impegno, talento e tanta passione! Artem è allenato da Emiliano Nerli Ballati. Siamo davvero super felici e orgogliosi di te, Artem!”, sottolinea l’Atletica Villa Guglielmi.