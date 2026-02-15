Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 15 Febbraio 2026

Atletica, Campionati Italiani Allievi Indoor: Artem Shablii, velocista di Fiumicino, trionfa nei 60 metri

Ad Ancona Shablii conquista il titolo con il personale di 6.82

 

 

di Dario Nottola

 

 

Missione compiuta. Ad Ancona, nella prima giornata dei Campionati Italiani Allievi Indoor del PalaCasali, nello sprint puro dei 60 metri, il trionfo è per Artem Shablii, il velocista di Fiumicino, con il personale di 6.82: per un centesimo beffa il primatista italiano Matteo Berardo.

 

La storia di Shablii merita di essere sottolineata: fuggito con la famiglia dalla guerra in Ucraina, ha trovato una nuova vita sul litorale romano, dedicandosi alla sua passione per l’atletica. Campione d’Italia.

 

“Con un risultato strepitoso di 6.82, Artem Shablii dell’Atletica Villa Guglielmi Fiumicino conquista il titolo di Campione Italiano Allievi 2026. Un traguardo straordinario, frutto di impegno, talento e tanta passione! Artem è allenato da Emiliano Nerli Ballati. Siamo davvero super felici e orgogliosi di te, Artem!”, sottolinea l’Atletica Villa Guglielmi.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Artem Shablii
Articoli correlati
Cronaca

Maltempo a Passo della Sentinella: attivato il Pronto Intervento Sociale

domenica, 15 Febbraio 2026
Sport

Atletica, Campionati Italiani Allievi Indoor: Artem Shablii, velocista di Fiumicino, trionfa nei 60 metri

domenica, 15 Febbraio 2026
Sport

Supernova, orgoglio e potenza: Aprilia al tappeto

sabato, 14 Febbraio 2026
Cronaca

Revocata l’ordinanza di allerta meteo: rientra l’emergenza sul territorio

sabato, 14 Febbraio 2026
Focus

Domenica 22 febbraio "Corso Pratico di Fermentazione Naturale"

sabato, 14 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci