Maltempo a Passo della Sentinella: attivato il Pronto Intervento Sociale

Evacuate alcune abitazioni colpite dall’alluvione. Aperto il Centro Catalani e accolti cinque nuclei familiari: assistenza dedicata per una persona con disabilità

Nella giornata di ieri, il Pronto Intervento Sociale (PIS), alla luce delle previsioni meteorologiche avverse, ha effettuato un sopralluogo presso Passo della Sentinella, nell’area interessata da allagamenti e criticità che hanno reso necessaria l’evacuazione di alcuni cittadini residenti nelle abitazioni colpite dall’alluvione.

A seguito della verifica delle condizioni riscontrate e valutata la situazione di particolare gravità, è stata concordata con gli uffici competenti l’apertura del Centro Catalani, quale struttura di accoglienza temporanea.

Presso il Centro sono stati accolti cinque nuclei familiari, per un totale di dodici persone. Contestualmente, il PIS ha contattato le strutture ricettive del territorio comunale, dove le famiglie sono state successivamente collocate in condizioni di sicurezza. Per una signora anziana con disabilità è stata inoltre attivata un’assistenza dedicata: un’operatrice sanitaria privata ha garantito supporto continuativo presso la struttura ricettiva individuata.

“L’Amministrazione ha confermato il costante monitoraggio della situazione e la piena operatività dei servizi sociali, per la tutela e l’assistenza alle persone in condizioni di fragilità, coinvolte nelle alluvione che ieri hanno colpito Passo della Sentinella – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino, Monica Picca – Ringrazio tutti gli operatori coinvolti per la professionalità e la rapidità dimostrate: il nostro impegno proseguirà sanche nei prossimi giorni per garantire assistenza alle famiglie colpite.”