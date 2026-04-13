ASD Atletica Villa Guglielmi, bilancio positivo tra crescita e risultati

Nerli Ballati: “Per noi e per i nostri ragazzi, tornare al Cetorelli rappresenterebbe un passaggio fondamentale per continuare a crescere”

Tanti risultati e una crescita costante raccontano un anno e mezzo intenso per l’ASD Atletica Villa Guglielmi, che traccia un bilancio molto positivo della stagione ancora in corso, pur in una fase complessa segnata dall’indisponibilità dell’impianto sportivo V.Cetorelli, interessato da lavori di rifacimento.

Al centro di questo percorso c’è, prima di tutto, la comunità della società: le famiglie e i tecnici. È grazie alla loro disponibilità, alla fiducia e alla continuità del lavoro quotidiano che l’attività è proseguita senza interruzioni, permettendo al gruppo di crescere e consolidarsi. Un impegno condiviso che oggi coinvolge stabilmente oltre 150 ragazzi, a partire dai 6 anni, rappresentando un punto di riferimento per il territorio.

Proprio questa sinergia tra famiglie, staff tecnico e atleti ha reso possibile il raggiungimento di risultati significativi a tutti i livelli, dalla scuola di atletica fino alle competizioni nazionali, con la vittoria di Artem Shablii ai Campionati Italiani Allievi, i risultati nelle staffette e nella marcia e il grande ritorno della Best Woman 2025, che ha riscosso un importante successo di partecipazione e pubblico.

Determinante, in questo periodo, è stata anche la rete di collaborazione attivata sul territorio. L’ASD Atletica Villa Guglielmi desidera ringraziare l’impianto delle Fiamme Oro di via Portuense, le Fiamme Gialle dell’Infernetto e lo spazio Rugby Fiumicino per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate, che hanno consentito di garantire continuità agli allenamenti e alle attività. Allo stesso tempo, la società riconosce e apprezza la disponibilità al dialogo e all’ascolto dimostrata dall’amministrazione comunale in questo periodo. Il confronto rappresenta un elemento importante per accompagnare una fase di transizione complessa ma strategica per il futuro dello sport sul territorio.

Con l’arrivo dei mesi primaverili e, soprattutto, estivi, la stagione entra nel suo periodo più intenso, tra appuntamenti agonistici e attività sul campo. In questo contesto, l’auspicio condiviso è quello di poter tornare quanto prima all’impianto Cetorelli, restituendo ai giovani atleti uno spazio fondamentale per la loro crescita sportiva e umana e permettendo di programmare al meglio la nuova stagione a partire da settembre.

“Il risultato più importante di questo anno e mezzo è la crescita del nostro gruppo. Questo – commenta il presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – è stato possibile grazie alla straordinaria disponibilità delle famiglie e al lavoro quotidiano dei nostri tecnici, che hanno garantito qualità e continuità anche in una situazione non semplice. A loro va il nostro primo e più sentito ringraziamento. Allo stesso tempo, abbiamo trovato nell’Amministrazione comunale un interlocutore disponibile al confronto: siamo fiduciosi che, proseguendo su questa linea di collaborazione, si possa arrivare presto alla conclusione dei lavori dell’impianto V. Cetorelli. Per noi e per i nostri ragazzi, tornare alla nostra pista rappresenterebbe un passaggio fondamentale per continuare a crescere”.