Fiumicino protagonista della Giornata del Mare: studenti a bordo con la Guardia Costiera

Oltre 150 bambini nella sede della Capitaneria tra visite e prove pratiche. Eventi e iniziative in tutto il Lazio per promuovere cultura, sicurezza e lavoro legati al mare

Fiumicino al centro della Giornata del Mare e della Cultura Marinara. Nella sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, oltre 150 studenti, a partire dai 6 anni, hanno vissuto un’esperienza diretta e coinvolgente alla scoperta del mondo marittimo.

I giovani partecipanti hanno visitato la Sala Operativa, cuore delle attività di coordinamento dei soccorsi, e sono saliti a bordo dei mezzi nautici in dotazione, apprendendo le principali regole per la sicurezza in mare. Un’occasione concreta per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del mare non solo come ambiente da tutelare, ma anche come possibile percorso professionale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma promosso dalla Direzione Marittima del Lazio, che nei giorni scorsi ha organizzato numerosi eventi su tutto il territorio regionale, coinvolgendo istituzioni, scuole e operatori del settore.

A Civitavecchia le celebrazioni si sono aperte presso il Forte Michelangelo con un incontro dedicato al futuro del porto e ai nuovi scenari infrastrutturali dello scalo crocieristico. Sempre nella città portuale, spazio anche alla formazione con l’inaugurazione di una nuova aula multimediale per gli studenti dell’ITS Academy Caboto e la consegna dei diplomi.

Il tema della tutela ambientale e del diritto marittimo è stato invece al centro di un convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della Guardia Costiera.

Coinvolti anche i più piccoli, protagonisti di una caccia al tesoro a tema mare all’interno del Forte Michelangelo, mentre in altre località del litorale laziale – tra cui Torvaianica e Sabaudia – i militari hanno incontrato oltre 160 studenti direttamente nelle scuole, promuovendo la tutela dell’ambiente marino e costiero.

A Nettuno, la Giornata del Mare ha assunto anche una valenza inclusiva e orientativa: durante l’evento “Il mare come sport” si è parlato di opportunità di studio e lavoro, mentre l’iniziativa “Un mare di sorrisi” ha permesso a un gruppo di bambini affetti da autismo di vivere l’esperienza del mare a bordo di una motovedetta.

Grande partecipazione anche a Ostia, dove centinaia di studenti hanno preso parte al convegno dedicato alla nautica, tra tempo libero, sport e prospettive occupazionali.

Le celebrazioni si sono concluse a Gaeta con dimostrazioni operative in mare, esercitazioni di soccorso e la visita a Nave Dattilo della Guardia Costiera.

Le iniziative, tuttavia, non si fermano qui: nei prossimi giorni a Terracina sono in programma nuove attività dedicate a ambiente, sport e sicurezza, con simulazioni di soccorso e la partecipazione delle unità cinofile della Scuola Italiana Cani di Salvataggio.

Una settimana intensa che conferma il valore della Giornata del Mare come momento di incontro tra istituzioni e cittadini, con un messaggio chiaro: il mare è una risorsa da conoscere, rispettare e vivere.