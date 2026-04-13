Cancello di Villa Guglielmi: necessario un intervento urgente

I cittadini chiedono la messa in sicurezza immediata dell’accesso al parco
Scrivo questa lettera per portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale una situazione di potenziale pericolo riguardante uno dei cancelli di accesso al parco di Villa Guglielmi.
Il cancello in questione risulta attualmente in condizioni precarie: è visibilmente instabile e viene tenuto in posizione soltanto tramite due catene, una soluzione del tutto inadeguata a garantire la sicurezza dei cittadini.
Considerata la frequentazione quotidiana del parco, anche da parte di famiglie e bambini, tale stato rappresenta un rischio concreto che non può essere ignorato.
Chiediamo pertanto un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, finalizzato alla messa in sicurezza del cancello e al ripristino delle condizioni adeguate di accesso all’area.
Confidiamo in un rapido riscontro e nella risoluzione della problematica segnalata.
Lettera inviata da: Rosario A. C.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it