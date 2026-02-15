Artem Shablii è campione d’Italia Allievi nei 60 metri indoor

Il talento dell’Atletica Villa Guglielmi trionfa ad Ancona con 6.82. Fiumicino festeggia il suo giovane velocista

Fiumicino celebra il suo nuovo campione italiano. Artem Shablii, portacolori dell’Atletica Villa Guglielmi, ha conquistato il titolo tricolore nei 60 metri piani ai Campionati Italiani Allievi indoor andati in scena ad Ancona, fermando il cronometro su uno straordinario 6.82.

Una prestazione di altissimo livello per il giovane classe 2009, di origini ucraine e residente a Fiumicino, che ha migliorato di un centesimo il proprio primato personale, confermando uno stato di forma eccezionale in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Allenato da Emiliano Nerli Ballati, Artem ha disputato una finale impeccabile al PalaCasali, imponendosi con autorevolezza sui migliori velocisti italiani della categoria. Uno sprint potente e preciso che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e regalare alla società un risultato storico.

Il successo di Ancona rappresenta un ulteriore tassello in un percorso di crescita costante. Nel 2025 Shablii aveva già conquistato il secondo posto ai Campionati Italiani Allievi outdoor di Rieti, mentre nel 2024 si era laureato campione italiano Cadetti a Caorle. Una progressione continua che racconta talento, determinazione e grande maturità sportiva.

Un titolo dal valore speciale, frutto di un lavoro quotidiano fatto di dedizione, passione e fiducia reciproca. Arrivato a Fiumicino nel 2023, Artem ha trovato nell’Atletica Villa Guglielmi una vera e propria famiglia sportiva, pronta a sostenerlo nel suo percorso umano e atletico.

“Siamo orgogliosi di questo risultato straordinario – dichiara Ludovico Nerli Ballati, presidente dell’Atletica Villa Guglielmi – Artem ha dimostrato un impegno e una maturità eccezionali. È un ragazzo che ha trovato nella nostra società una seconda casa e che oggi ci regala una grandissima emozione. Questo titolo è il frutto del lavoro di squadra, dell’attenzione tecnica di Emiliano Nerli Ballati e dell’entusiasmo che ogni giorno mettiamo in pista”.

Un ringraziamento speciale va alle Fiamme Oro di via Portuense per l’ospitalità e per aver messo a disposizione gli spazi di allenamento, in attesa di poter tornare presto al Campo Cetorelli di Fiumicino.

La società ha voluto infine esprimere gratitudine a tutto lo staff tecnico, ai dirigenti, agli atleti e alle famiglie che condividono quotidianamente la stessa passione.

Per Fiumicino è un trionfo che va oltre la pista: è la conferma che il talento, quando incontra accoglienza e lavoro di squadra, può trasformarsi in un titolo italiano.