Degrado a Piazzale Molinari, nulla si è ancora mosso

La situazione resta invariata da inizio gennaio, in attesa del passaggio di competenze

Nulla si è ancora mosso. Permane indecorosa, da inizio gennaio, la situazione di piazzale Molinari (ex Mediterraneo), che vede la presenza di rifiuti, oggetto di bivacchi lungo i muretti, e di cumuli di sabbia. Sul piazzale cartacce, resti di fast food, plastiche, bottiglie di vetro, alcune delle quali ancora risalenti ai brindisi di Capodanno.



A quanto si è appreso, la situazione rimane così perché non è stato ancora perfezionato il passaggio di consegne, di competenza, dell’area dall’Autorità Portuale al Comune. E quindi nessuno interviene per ripulire, e ciò non è accettabile comunque. Per quanto tempo dovrà ancora rimanere così la situazione in un punto, meta di passeggiate di residenti e visitatori, soprattutto nei weekend?