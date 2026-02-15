Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 15 Febbraio 2026

Degrado a Piazzale Molinari, nulla si è ancora mosso

La situazione resta invariata da inizio gennaio, in attesa del passaggio di competenze

 

Nulla si è ancora mosso. Permane indecorosa, da inizio gennaio, la situazione di piazzale Molinari (ex Mediterraneo), che vede la presenza di rifiuti, oggetto di bivacchi lungo i muretti, e di cumuli di sabbia. Sul piazzale cartacce, resti di fast food, plastiche, bottiglie di vetro, alcune delle quali ancora risalenti ai brindisi di Capodanno.


A quanto si è appreso, la situazione rimane così perché non è stato ancora perfezionato il passaggio di consegne, di competenza, dell’area dall’Autorità Portuale al Comune. E quindi nessuno interviene per ripulire, e ciò non è accettabile comunque. Per quanto tempo dovrà ancora rimanere così la situazione in un punto, meta di passeggiate di residenti e visitatori, soprattutto nei weekend?

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Parliamo di...

"Ce lo segnalano i cittadini": via Plutone residenti senza acqua potabile

domenica, 15 Febbraio 2026
Cronaca

A Fiumicino migliaia di persone per il “Carnevale a Mare” (VIDEO)

domenica, 15 Febbraio 2026
Salute & benessere

Scabbia: riconoscerla, curarla, prevenirla

domenica, 15 Febbraio 2026
Cronaca

Degrado a Piazzale Molinari, nulla si è ancora mosso

domenica, 15 Febbraio 2026
Sport

Artem Shablii è campione d’Italia Allievi nei 60 metri indoor

domenica, 15 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci