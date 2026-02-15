A Fiumicino migliaia di persone per il “Carnevale a Mare” (VIDEO)

Colori, musica e carri allegorici per la 36ª edizione della manifestazione

Domenica di festa a Fiumicino, letteralmente invasa da appassionati del Carnevale. Diverse migliaia di persone, difficile quantificare il numero, arrivate anche da Roma, Ostia ed altre località del litorale, si sono lasciate trasportare nel pomeriggio nel vortice dell’edizione numero 36 del “Carnevale a Mare”, a Fiumicino. Dopo il prologo questa mattina dedicato ai bambini in piazza Grassi, gruppi mascherati e carri allegorici, dedicati a “Super Mario Bros”, al Circo Carnevale, al Dj Gigi D’Agostino con il ritmo da discoteca animato da Damiano Paolacci, con accanto lo “Sparacoriandoli”, hanno sfilato su via Torre Clementina, lungo il porto canale, in un tripudio di allegria, coriandoli, colori e musiche.

In una giornata finalmente soleggiata, dopo il maltempo pesante degli ultimi giorni, le banchine, assiepate di famiglie e bambini, hanno fatto da tribune naturali per assistere al corteo, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune, presente il consigliere comunale Federica Cerulli, aperto dal carro con “Saltafiume”, la maschera simbolo di Fiumicino, da una carrozza da traino storica, dalla banda musicale della Pro Loco, dai motociclisti in costumi dei Templari del Moto Club della città, dal gruppo A.L.A sulla sensibilizzazione ed educazione stradale.

Le manifestazioni di Carnevale sul territorio comunale, dopo le sfilate dei carri già svolte anche a Maccarese e Testa di Lepre, si concluderanno domenica prossima con il corteo allegorico a Fregene, ideato dalla Pro Loco.

Un’edizione, quella odierna di Fiumicino, che, grazie sempre all’infaticabile lavoro dei volontari della Pro Loco e dei partecipanti e alla presenza dei carri giunti da Maccarese, stakanovisti del divertimento, si è candidata finalmente ad invertire la tendenza e riportare, seppur gradualmente, la manifestazione agli antichi splendori. Le ultime edizioni, infatti, sono state segnate da sporadiche e limitate presenze di singoli carri e dalla presenza, per lo più, dei soli gruppi mascherati. Si spera, quindi, che il prossimo anno possano tornare protagoniste anche parrocchie, associazioni culturali, gruppi di cittadini, scuole di Fiumicino ed Isola Sacra, tornando a mettersi in gioco ed ad allestire, come diversi anni fa ormai, carri allegorici e gruppi mascherati.