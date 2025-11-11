Aranova, Fregene e Borgo Palidoro volano in vetta ai rispettivi gironi

Le tifoserie dei tre ambiziosi club sognano il salto di categoria.

di Umberto Serenelli

Tre delle cinque squadre di calcio del comune di Fiumicino che militano nei campionati di Eccellenza e Promozione sono prime in classifica. È senz’altro un fatto storico e gli annali del football non hanno mai registrato un risultato così importante che riempie d’orgoglio le tifoserie locali. Si tratta delle imbattute Aranova, al comando del girone A dell’Eccellenza, del Borgo Palidoro, collettivo leader del raggruppamento A, e del Fregene 1948 che guida il C nella categoria Promozione.

Il team delle Muracciole staziona in alta quota da alcune domeniche, e cioè dopo aver preso in pugno le redini del campionato con 22 punti all’attivo. Il complesso caro al presidente Andrea Schiavi vanta di avere la difesa più ermetica grazie alle prodezze dell’esperto Zonfrilli e uno degli attacchi più prolifici, guidato dal bomber Teti. Sorride il ds Stefano Tartaglione, del quale i fedelissimi hanno apprezzato il lavoro per rendere quadrato l’undici della via Aurelia.

“Su questo gruppo abbiamo investito fin dalla scorsa stagione facendo leva su solide basi – commenta il mister Daniele Scarfini –. Oggi quindi ci ritroviamo a “sognare”, anche se la stagione è ancora molto lunga e il mercato di dicembre potrebbe riservarci sorprese, perché alcune società di piazze importanti correranno ai ripari. Dietro questi risultati non si cela alcun segreto ma soltanto la capacità di fare squadra e restare uniti nei momenti difficili. Ecco la vera forza di questa Aranova, che è in grado anche di soffrire. Il nostro obiettivo? Stazionare nella zona play-off cercando di restare sul “pezzo” sino alla fine”.

In quinta posizione troviamo la W3 Maccarese, che ancora può dire la sua in un campionato tutto da giocare. In casa del Borgo Palidoro regna molta serenità e i tifosi non temono che l’altezza possa far girare la testa agli amaranto, i quali vantano la prima linea più prolifica del girone. “Stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro – precisa l’allenatore Armando Stirpe – a cui abbiamo aggiunto l’entusiasmo calato nel gruppo dai risultati. Il Borgo è un complesso molto unito e la sua forza viene dal fatto che, sul rettangolo verde, i giocatori sono umili e si incoraggiano. Molto dobbiamo all’attenzione che ci riserva la società e in particolare il presidente Alessandro Schiavi e il ds Mirko Commentucci. Siamo nel lotto di squadre favorite e quindi ci godiamo questo momento con la speranza di farlo durare fino al termine della stagione”.

Nel girone dove milita il Borgo è stato inserito anche il Fiumicino Calcio, che non naviga in acque tranquille. È invece il pacchetto arretrato meno perforato di tutta la Promozione e, in particolare, del girone C, quello della travolgente Fregene 1948, che è in fuga da qualche domenica per effetto dei 5 punti che la separano dalla Lupa Frascati. Questo si deve anche alle scelte operate dal mister Mauro Natalini, che si stanno rivelando vincenti. “Sul nostro grado d’intesa stiamo lavorando dalla passata stagione – sottolinea il ds Massimo Protani –. Non ci meravigliano quindi i risultati con i quali siamo oggi in vetta. Lo scorso anno abbiamo disputato i play-off senza successo e in questo vogliamo migliorare l’obiettivo finale. Il nostro sogno è portare di nuovo il Fregene nell’Eccellenza, dove militava con successo un tempo”. Per questa eventualità il club di via Marotta ha cambiato nome alla società, che da Fregene-Maccarese è diventata Fregene 1948.