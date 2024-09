Ancora spazio per Andrea Vani nel pitturato: “Sono pronto a dare il massimo”

Per la terza stagione consecutiva il centro classe 1984 farà parte del roster della Supernova Fiumicino

Non c’è due senza tre. Per la terza stagione consecutiva, dopo la vittoria di un campionato e una semifinale playoff, il centro classe 1984 Andrea Vani farà ancora una volta parte del roster della Supernova Fiumicino.

Se negli ultimi anni il rossonero è stato costantemente il suo colore, nelle stagioni precedenti il lungo laziale non solo ha fatto la voce grossa nel contesto regionale ma anche al suo esterno. Dopo aver svolto il percorso giovanile tra Stelle Marine e Fortitudo Roma, Vani si divide subito dopo tra il fascino della Serie A vissuta con la Virtus Roma e le prime vere gare giocate da protagonista tra B2 e D con Palestrina. A seguire, poi, fa un lungo viaggio tra Ragusa (C1 e B2), Benevento (vittoria del campionato di C1), Soverato (C1), Marino (D), Formia (C Gold), Carver (D), Stelle Marine (C Silver), San Cesario (D) e infine Pall. Lazio (C Silver).

Una lunga carriera che non ferma l’entusiasmo di Andrea Vani che, però, ammette: “Questa potrebbe essere la mia ultima stagione, ma posso garantire sin da ora che darò il massimo. Sono molto felice di proseguire con una società che è ormai diventata una famiglia per me, ringrazio la società per la fiducia che ha dimostrato nuovamente nei miei confronti. Visto il valore del nostro roster, sono convinto che lavorando duro e remando tutti nella stessa direzione potremo raggiungere dei buoni risultati”.