Alessandro Greco, campione italiano di K1

Il giovane atleta di Focene ha trionfato nei campionati italiani di Federkombat al Palatorrino di Roma

di Fernanda De Nitto

Alessandro Greco, giovane campione di Fiumicino, residente a Focene, ha trionfato nei recenti campionati italiani di Federkombat tenutisi lo scorso fine settimana presso il Palatorrino di Roma, conquistando il titolo Prima Serie Senior.

Il campione, allenato dai maestri Enrico Rocchi e Mirko Consiglio, ha compiuto una vera e propria impresa sportiva, trionfando in un girone di ferro con sette atleti molto più esperti, fino a raggiungere la finale. In un avvincente combattimento Alessandro Greco si è aggiudicato il titolo nei Campionati Assoluti di K-1.

Il K-1 è una disciplina della Kick Boxing fondata in Giappone nei primi anni ’90, nata come un torneo per far competere atleti proventi da diversi stili, senza favorire o ostacolare le tecniche delle diverse scuole di combattimento, bensì creando degli incontri spettacolari e coinvolgenti per il pubblico.

“In una disciplina come il K-1 istituzionale, dove non siamo abituati a competere e della quale conosciamo poco i regolamenti e i criteri di punteggio, partivamo da outsider. Ma contro ogni pronostico, grazie al nostro giovane Alessandro Greco, portiamo a casa il titolo italiano” ha affermato Enrico Rocchi, dell’ASD Team Rocchi.

L’Asd Team Rocchi è da sempre impegnata nella promozione dello sport, in particolare le arti marziali, quale elemento essenziale per la formazione e la crescita dei giovani del territorio, riuscendo a far crescere e maturare ragazze e ragazzi che molto spesso portano il nome di Fiumicino nel panorama internazionale delle competizioni sportive.