Al Pala Supernova una grande DR2 vince lo scontro diretto contro Primavalle

Sin dall’inizio la Supernova Fiumicino prende il controllo della partita, 75-54 il punteggio finale della gara

Che serata, che emozioni, che Supernova Fiumicino. Grande, anzi grandissima. Già. Perché al Pala Supernova il pubblico rossonero ha la fortuna di ammirare da vicino a una delle migliori prestazioni della stagione della DR2. Forse la migliore.

Ma alla fine poco importa il dettaglio, ciò che importa è la vittoria. Una grande vittoria. Voluta a tutti i costi, conquistata con spirito di squadra. 75-54 il punteggio finale di una gara mai in discussione, neppure per un semplice istante. Sin dall’inizio infatti la Supernova prende il controllo della partita, dopo l’ottimo lavoro di Maduka nel pitturato è il binomio difesa-intensità a fare la differenza. Nella propria metà campo di fatto, proprio come accaduto tante volte in stagione, viene costruito il successo.

Per la precisione il settimo successo consecutivo, tutti conquistati dall’inizio del 2025 a oggi, che tradotti in classifica significano secondo posto a -2 dal primo ma con una gara in meno.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET PRIMAVALLE 75-54 (22-17, 35-23, 54-33)

Supernova: Bargiacchi 7, Bartoccetti, Bifulco 9, Confalone 6, Di Natale 6, Di Pietro ne, Macina, Maduka 12, Profumo 4, Rinaldi 7, Ukmar 24. Coach: Cipriani

Primavalle: Corvo, Giacomanzonio, Belli Contarini 8, Miglioretto 3, Petrangeli 13, Mele 9, De Benedectis, Basilico 8, Melillo 8, Andreani 5, De Laurentiis. Coach: Picili