Al Fregene Summer Cup sport e giovani protagonisti

Il 10 ottobre all’Oratorio di Fregene torneo di calcio a 4 gratuito per ragazzi dai 16 anni in su

di Dario Nottola

Sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della voglia di stare insieme quella in programma il 10 ottobre, dalle ore 13 alle 22, all’Oratorio di Fregene, dove si svolgerà il torneo di calcio a 4 “Fregene Summer Cup”, promosso da un gruppo di ragazzi del territorio.

Un’iniziativa nata dalla passione per lo sport, ma soprattutto dalla voglia di creare un momento di aggregazione dedicato ai giovani. La partecipazione sarà gratuita e potranno iscriversi i ragazzi dai 16 anni in su, con l’invito a formare le proprie squadre e a scendere in campo per vivere insieme una giornata di sport e divertimento.

Lo sport rappresenta, infatti, un importante momento di crescita e condivisione: insegna il rispetto, la collaborazione, il confronto e il valore del gioco di squadra. Ma questa iniziativa porta con sé anche un messaggio importante per il territorio: i giovani possono e devono essere protagonisti, mettendo a disposizione idee, entusiasmo e voglia di fare.

“Un ringraziamento speciale va agli sponsor, che hanno scelto di credere nell’iniziativa e di dare fiducia ai ragazzi, sostenendo concretamente il loro impegno. Un grazie particolare va anche all’Oratorio di Fregene, che ospiterà la manifestazione e ha contribuito a rendere possibile questa giornata. Il loro sostegno dimostra quanto sia importante accompagnare e incoraggiare le iniziative che nascono sul territorio – sottolinea il responsabile dell’Oratorio, Tommaso Campenni –. Un grande incoraggiamento va quindi proprio ai ragazzi che hanno ideato e stanno organizzando il torneo Fregene Summer Cup, in particolare ai principali promotori Luca Guarneri e Lucas Tanase. Mettersi in gioco, creare occasioni per i propri coetanei e impegnarsi per il proprio territorio è qualcosa di prezioso. Continuate a credere nelle vostre idee e ad avere il coraggio di realizzarle, perché anche attraverso iniziative come questa si costruisce una comunità più viva, partecipata e vicina ai giovani”.

L’appuntamento è, dunque, al Fregene Summer Cup, il 10 ottobre all’Oratorio di Fregene: una giornata per giocare, divertirsi, incontrarsi e condividere la passione per lo sport. Tutti in campo, perché quando i giovani fanno squadra, a vincere è tutto il territorio.