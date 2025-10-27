A Fiumicino torna la “Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma”, in programma domenica 7 dicembre

Oltre 1.400 atleti per la 32ª edizione della manifestazione organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi

Torna a Fiumicino una delle manifestazioni più attese della corsa su strada: la Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, in programma domenica 7 dicembre 2025. Giunta alla sua 32ª edizione, la manifestazione è organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, conferma anche per quest’anno la collaborazione con l’iniziativa, che porterà il titolo di Trofeo Aeroporti di Roma, rafforzando così un legame basato sulla condivisione dei valori di sport, inclusione e comunità. Una partnership significativa, che contribuisce alla crescita e alla valorizzazione di un evento ormai parte integrante del territorio di Fiumicino.

Inserita nel calendario nazionale FIDAL e valida come Campionato Regionale Master FIDAL Lazio 2025 di corsa su strada di 10 km, la Best Woman si consolida come appuntamento di riferimento sul litorale e non solo, richiamando a ogni edizione oltre 1.400 persone tra atleti e appassionati provenienti da tutta Italia.

Il percorso di 10 km, omologato e certificato FIDAL, prevede partenza da via Lorenzo Bezzi alle ore 9:00 e arrivo all’interno del Parco di Villa Guglielmi a Fiumicino.

Accanto alla gara competitiva torna anche quest’anno la Camminata in Rosa, una camminata non competitiva aperta a tutti, simbolo di partecipazione e sensibilizzazione nella lotta contro la violenza di genere.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.bestwoman.it e tramite la piattaforma EVODATA – ENDU, con chiusura martedì 2 dicembre 2025 alle ore 20:00.

“Dopo un anno complesso torniamo con rinnovato entusiasmo – dichiara Ludovico Nerli Ballati, presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi – La Best Woman è una gara che unisce sport e partecipazione, e siamo felici di riportarla nella sua dimensione più autentica”.

La manifestazione vede, inoltre, la collaborazione di: Singita Miracle Beach, San Benedetto Super Boost, Andreucci Gomme, Conad via del Faro/Via Tempio della Fortuna, con lo sponsor tecnico di Decathlon a sostegno dell’edizione 2025.

La Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma si prepara così a regalare una nuova giornata di sport, energia e condivisione, confermandosi come una delle corse più rappresentative del panorama podistico laziale.