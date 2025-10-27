Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 27 Ottobre 2025

A Fiumicino torna la “Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma”, in programma domenica 7 dicembre

Oltre 1.400 atleti per la 32ª edizione della manifestazione organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi

 

 

Torna a Fiumicino una delle manifestazioni più attese della corsa su strada: la Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, in programma domenica 7 dicembre 2025. Giunta alla sua 32ª edizione, la manifestazione è organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, conferma anche per quest’anno la collaborazione con l’iniziativa, che porterà il titolo di Trofeo Aeroporti di Roma, rafforzando così un legame basato sulla condivisione dei valori di sport, inclusione e comunità. Una partnership significativa, che contribuisce alla crescita e alla valorizzazione di un evento ormai parte integrante del territorio di Fiumicino.

 

Inserita nel calendario nazionale FIDAL e valida come Campionato Regionale Master FIDAL Lazio 2025 di corsa su strada di 10 km, la Best Woman si consolida come appuntamento di riferimento sul litorale e non solo, richiamando a ogni edizione oltre 1.400 persone tra atleti e appassionati provenienti da tutta Italia.

 

Il percorso di 10 km, omologato e certificato FIDAL, prevede partenza da via Lorenzo Bezzi alle ore 9:00 e arrivo all’interno del Parco di Villa Guglielmi a Fiumicino.

 

Accanto alla gara competitiva torna anche quest’anno la Camminata in Rosa, una camminata non competitiva aperta a tutti, simbolo di partecipazione e sensibilizzazione nella lotta contro la violenza di genere.

 

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.bestwoman.it e tramite la piattaforma EVODATA – ENDU, con chiusura martedì 2 dicembre 2025 alle ore 20:00.

 

“Dopo un anno complesso torniamo con rinnovato entusiasmo – dichiara Ludovico Nerli Ballati, presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi – La Best Woman è una gara che unisce sport e partecipazione, e siamo felici di riportarla nella sua dimensione più autentica”.

 

La manifestazione vede, inoltre, la collaborazione di: Singita Miracle Beach, San Benedetto Super Boost, Andreucci Gomme, Conad via del Faro/Via Tempio della Fortuna, con lo sponsor tecnico di Decathlon a sostegno dell’edizione 2025.

 

La Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma si prepara così a regalare una nuova giornata di sport, energia e condivisione, confermandosi come una delle corse più rappresentative del panorama podistico laziale.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Best Woman
Articoli correlati
Sport

A Fiumicino torna la "Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma", in programma domenica 7 dicembre

lunedì, 27 Ottobre 2025
Cronaca

Isola Sacra si veste di verde: in arrivo il nuovo Parco Urbano in via Monte Solarolo

lunedì, 27 Ottobre 2025
Sport

Fregene 1948 inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e primato solido

lunedì, 27 Ottobre 2025
Cronaca

Fregene: DTP per la manifestazione "Legalmente Marciando-io gioco pulito"

lunedì, 27 Ottobre 2025
Arte e Fantasia di Lia Onda

Il venticello d’autunno

lunedì, 27 Ottobre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz