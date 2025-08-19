“Sere d’Estate 2025” il 20 agosto a Passoscuro Adriano Pappalardo & Edoardo Vianello

L’appuntamento è alle ore 21 in una delle piazze più belle del nostro territorio, quella intitolata a Domenica Santarelli
Passoscuro si prepara a vivere una serata all’insegna della grande musica italiana: mercoledì 20 agosto, in Piazza Domenica Santarelli, saliranno sul palco due protagonisti dello spettacolo nazionale: Adriano Pappalardo ed Edoardo Vianello. Due artisti che hanno segnato intere generazioni grazie a brani diventati veri e propri classici.
Edoardo Vianello, da sempre definito il Re Mida dell’estate, porterà i tormentoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana, da “Abbronzatissima” a “I Watussi”.
Adriano Pappalardo, artista dalla voce inconfondibile e dalla grinta inarrestabile, regalerà al pubblico hit senza tempo come “Ricominciamo” e “È ancora giorno”, che continuano a emozionare ancora oggi.
L’appuntamento è alle ore 21:00, per condividere una serata di festa in una delle piazze più belle del nostro territorio, quella intitolata a Domenica Santarelli. Personaggio simbolo delle origini autentiche del borgo, che si stabilì a Passoscuro, un territorio allora quasi disabitato, diventandone di fatto la prima residente. Una donna coraggiosa, intraprendente e generosa, che iniziò ad accogliere viandanti, cacciatori, pescatori in una sorta di locanda familiare, diventata un punto di riferimento per chi attraversava la zona.